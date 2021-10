Skal det være gratis at have stade uden for Roskilde?

En henvendelse om en stadeplads på Torvet i Viby har givet anledning til at tale om takster for stadepladser uden for Roskilde by. Foto: Britt Nielsen

Roskilde - 20. oktober 2021 kl. 05:47 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Hvis man kigger i kommunens takstblad, er der takster for stadepladser på Stændertorvet og gaderne i Roskilde. Men der er ingen takster for stadepladser i andre dele af kommunen, og det skal der muligvis laves om på.

Det er en udløber af, at en kvinde har søgt om en stadeplads i Viby ved Torvet.

- Når kulturhuset bliver indviet, bliver det nye torv en attraktiv plads, siger formand for plan- og teknikudvalget, Jens Børsting (S) og fortæller, at kvinden kontaktede forvaltningen, hvor medarbejderne kunne konstatere, at der ikke er en fast takst, og derfor giver de hende Roskilde-taksten.

- Hun henvender sig til en af os, så derfor tager vi en snak om det, siger Jens Børsting.

Det foregik ved seneste udvalgsmøde under eventuelt, hvor udvalget ikke kan beslutte noget. Medlemmerne fik dog talt sig frem til en lavere takst, som kunne være dækkende for kommunens områder udenfor Roskilde by.

- Vi fik at vide, at der holder en fiskebil i Viby med jævne mellemrum, som aldrig har betalt. Den holder der vist efter aftale med de handlende, siger Jens Børsting og oplyser, at udvalget blev enige om, at der ikke bliver opkrævet takst inden nytår.

Jens Børsting nævner, at pladsen foran Jyllinge Centret er privatejet, og derfor ikke er noget, Roskilde Kommune kan opkræve stadeplads for.

- Men der kunne være andre steder i Jyllinge, siger Jens Børsting og oplyser, at forslaget om en lavere takst udenfor Roskilde by er nu sendt videre til økonomiudvalget, som skal beslutte, om de vil tage det op.