Det kommunale kriseberedskab, som borgmesteren står i spidsen for, har besluttet, at Falck kan blive i idrætshallerne med testcentre indtil minimum august, men kontrakten med Falck giver mulighed for at opsige aftalen med 14 dages varsel. Foto: Kenn Thomsen

Skal Falck ud af hallerne? Politisk er der ikke enighed

Siden onsdag har det igen været muligt at dyrke foreningsidræt indendørs, og det har givet nogle hovedbrud, da der i flere idrætshaller ligger testcentre. Derfor er der onsdag den 28. april lagt op til, at byrådet skal drøfte, om de testcentre skal flyttes.

