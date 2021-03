En amagerkaner med alt for høj fart overhalede en civil politibil på motorvejen. Først syv kilometer længere fremme blev han indhentet og standset.

Skæv med fuld fart bag rattet

Første syv kilometer længere fremme, ved afkørsel 11, lykkedes politiet at standse ham.

Årsagen til, at han ikke havde lyst til at stå ansigt til ansigt med politiet, var muligvis, at han var påvirket.

En narkotest, der blev foretaget på stedet, indikerede nemlig, at han havde røget hash og taget kokain, inden han satte sig bag rattet, og derfor blev han anholdt, indtil der var taget en blodprøve, som nu skal analyseres for helt præcis at kunne fastslå, i hvilken grad han var påvirket.

Resultatet af analysen vil senere danne grundlag for en retssag imod den 18-årige.