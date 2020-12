Skægmejser og andre fugle ved søen

Gundsømagle Sø og dets bredder er et paradis for fugle, og så længe søen er isfri, kan der ligge store flokke af troldænder. Man kan samtidig være heldig at se taffelænder på søen. I rørskoven er skægmejserne forholdsvis nemme at få øje på, når de i alle døgnets lyse timer søger efter tagrørsfrø. Hvis man vil have del i synet kan man tage med, når Fugleværnsfondens frivillige holder kiggetur på lørdag 5. december fra klokken 10 til 13. Da der er kun er plads til et begrænset antal deltagere, på grund af corona-restriktionerne, skal man tilmelde sig på 29 72 23 34. Mødestedet er p-pladsen ved Fugleværnsfondens reservat ved Østrup. (Foto: John Larsen/Fugleværnsfonden)