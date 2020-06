Sjov Ferie sørger for, at børn og unge ikke kommer til at kede sig i sommerferien. De kan blandt andet køre på Roskilde BMX bane i Darup. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Sjov Ferie-program kan kun fås digitalt

28. juni 2020

Programmet for Sjov Ferie er udkommet, men i stedet for at være samlet i en fysisk folder som normalt har Sjov Ferie i år fået sin egen hjemmeside www.sjovferie.roskilde.dk, hvor det fulde program kan findes.

Selv om planlægningen af Sjov Ferie har været udfordret tidsmæssigt denne gang, bydes der igen på en masse sommeraktiviteter for børn og unge, der går i 0.-10. klasse. De kan blandt andet give sig i kast med street art, lav deres egen festivalplakat eller iføre sig bidragten og blive klogere på, hvordan bier laver honning. Skal der være fart over feltet, så hop på en BMX cykel og få en sjov dag på Roskildes BMX bane.

Går du i 0-3. klasse, kan du fx besøge Kreativt Hus for børn, hvor du med hjælp fra to dygtige kunstnere kan skabe dit eget insektunivers. Har du en kunstner gemt i dig, så er kunstnerkoloni hos KulturCosmos i Viby måske noget for dig?

På Jyllinge Bibliotek kan man sammen med Genskab få lov til pifte et møbel op og gøre det helt personligt, og man får selvfølgelig lov til at tage det med hjem. For fans af quizzer vil der i perioden fra 29. juni til 9. august hænge quizzpørgsmål uden for bibliotekerne i Roskilde, Jyllinge og Viby.