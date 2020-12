Sjællandske kommuner: Vil bevare ARGO's forbrændingsanlæg

De er alle chokerede over, at Kommunernes Landsforening i et nyt oplæg om strukturen i den fremtidige affaldsforbrænding foreslår at lukke ARGO i Roskilde fra 2026.

- Derfor satser vi nu på gennem forhandlinger med partierne i Folketinget at få dem overbevist om, at denne beslutning er 'tudetosset' og må ændres til noget mere fornuftigt.

- Vi tror på, at det gør indtryk med argumenter om, hvad der forurener mindst og er vigtigst for samfunds-økonomien, siger han.

Energitårnet ved Københavnsvej sørger ikke alene for at brænde affald af på en betryggende og ikke særligt forurenende facon. Det sørger samtidig for billige fjernvarme til over 10.000 husstande i Roskilde, der har et af de mest udbyggede fjernvarme-net i hele landet.