Sjællandske Medier fejrede: 150 års indsats for demokratiet

Formanden i bestyrelsen Niels Jørgen Hansen fra Roskilde fremhævede den store betydning, som Sjællandske Medier har for mange lokalsamfund og hele regionen. (Foto: Kenn Thomsen)

Roskilde - 07. september 2021 kl. 19:19 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Sjællandske Medier, som Roskilde Avis i dag er en del af, markerede tirsdag ved en sammenkomst i Roskilde-hallerne, at det nu er 150 år siden, at flere dagblade blev grundlagt for at udbrede demokratiet på landets største ø.

Selv om meget er ændret gennem årene er den opgave ikke blevet mindre aktuel i mellemtiden. Hvis ikke koncernen Sjællandske Medier i dag udsendte fire dagblade samt en lang række ugeaviser i hele området, ville der mange steder ikke være et fungerende lokalt demokrati.

Så ville borgerne i en række mindre byer og områder slet ikke have en fælles forståelse og platform, hvor de kan handle økonomisk eller følge med i, hvad der foregår og komme med deres mening i debatten.

Denne store samfundsmæssige betydning og rolle blev understreget af bestyrelses-formanden Niels Jørgen Hansen overfor de 200 deltagere i Roskilde-hallerne.

Oprør for flertallet

For 150 år siden var de nye dagblade, der blev startet, en del af et folkeligt oprør for flertallet, der ønskede mere demokrati.

Efter det forfærdelige og dumme nederlag til tyskerne i 1864 med tabet af hele Sønderjylland benyttede overklassen i landet, bestående af godsejere og de fine i byerne fra De Nationalliberale, lejligheden til at at gribe en større del af magten. Dermede mistede det store flertal af bønder en del af den indflydelse, som de ellers havde opnået med den første Grundlov fra 1849.

De nye aviser blev en del af en forfatnings-kamp, hvor bønder og liberale byfolk gennem partiet Venstre ønskede at få flertal-styre tilbage. Det lykkedes først efter årtiers kamp i 1901 med 'systemskiftet', hvor landet fik parlamentarisme med krav om et flertal i Folketinget bag en regering.

I hele denne proces havde de nye Venstre-aviser spillet en meget vigtig rolle, fordi de samlede og gav stemmer til det flertal, som vandt valg efter valg.

Fire aviser

Roskilde Avis er faktisk ældre og blev stiftet allerede i 1829 som en nationalliberal avis, der krævede enevælden afskaffet og indførelse af en ny fri forfatning.

Men i forfatningskampen var den på den forkerte side og støttede godsjernes og elitens ønske om at holde både bønder og arbejderne nede. Efter systemskiftet var den talerør for De Konservative i Roskilde, men mistede efterhånden opbakning og måtte lukke som dagblad i 1954. Senere genopstod Roskilde Avis som ugeblad.

I første halvdel af 1900-tallet var alle danske byer præget af et såkaldt 'fireblads-system 'med et dagblad for hvert af de gamle partier.

Her var også Roskilde Dagblad (V), hvor Lise Nørgaard startede som journalist, Roskilde Tidende (R) samt den lokale udgave af Socialdemokraten, der lukkede i 1970'erne.

Mange opkøb

I 1970'erne var Tidende den dominrende avis i Roskilde By, mens Dagbladet, der var gået sammen med tilsvarende aviser i Ringsted og Køge, stod stærkest i oplandet. I 1986 solgte ejerne fra Politiken Tidende til Dagbladet, som dermed befæstede sin stilling.

Under dygtig ledelse af redaktør og direktør Torben Dalby gik det i de følgende år stærkt med fusionerne. Efterhånden overtog Dagbladet både Frederiksborg Amts Avis i Nordsjælland samt dagbladene i Næstved og Slagese. Den sidste fusion kom med den radikale avis i Holbæk, der også havde en udgave i Kalundborg.

Samtidig startede og udviklede Sjællandske Medier mange ugeaviser, der fortsat er en vigtig del af koncernens økonomiske grundlag.

Senest kom overtagelsen af alle Politikens lokalaviser i Nordsjælland, der også bidrager med en stor omsætning og mange læsere.

I takt med at mange læsere skifter papir-avisen ud med digitale nyheder, er Sjællandske Medier i dag godt i gang med en stor omstillings- og udviklingsproces, hvor man skal leve op til disse nye krav.

Sjælland på vej op

Arrangementet i Roskilde-hallerne var en jubilæums-konference, hvor Sjællands fremtid var temaet.

En række erhvervs- og uddannelsesfolk kom her med en stribe indlæg og diskuterede de store muligheder, som området faktisk har.

Et af de mest opløftende indslag kom fra de to Roskilde-brødre Morten og Jakob, der sammen med forældrene har skabt kæden af Korn-restauranter, der stadig vokser og snart omfatter 10 caféer med henved 300 ansatte.

Med optimisme og gå-på-mod berettede de om, hvordan de var kommet i gang og senest har klaret to omgange corona-lukning.

Deres opskrift går bl.a. ud på at skabe en fælles fest-oplevelse blandt de ansatte, der ofte kun arbejder hos dem et år eller to, fordi det er unge på vej fra skole eller gymnasium til en anden uddannelse.

For denne type af unge medarbejdere betyder oplevelsen af fart og fællesskab mindst lige så meget som løn og arbejdstider, selv om det selvfølgelig også skal være i orden.