Se billedserie 120 stør er der nu sat ud i det som betegnes som Sjællands vildeste størsø, Simons Put & Take ved Gundsømagle. Gennemsnitsvægten på fiskene er 25 kilo, og i går ankom der 24 fisk, alle over 40 kilo. Foto: Lars Kimer

Video: Sjællands vildeste fiskeri: Se kæmpe-stør blive sat ud

Roskilde - 29. maj 2018 kl. 11:28 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan flytter man kæmpe store størfisk fra en lastbil til en fiskesø?

Fiskene, som mandag ankom til Simons Put & Take, og som skal være hovedattraktionen i, hvad alle de fiskenørder, som DAGBLADET mødte ved udsætningen, kalder for Danmarks vildeste fiskeoplevelse, flytter man naturligvis med en gummiged.

Søen er en gammel grusgrav, og Kurt Mielko, som stadig henter grus ved søen, kiggede lige forbi med sin gummiged. Størene var på mellem 40 og 60 kilo, og de passede fint til grabben på geden. I alt er der nu udsat tre ton stør i søen, som åbner for fiskeri den 15. juni.

Nænsomt blev grabben tippet, og så kunne nogle af landets mest engagerede størfiskere hjælpe størene det sidste stykke vej til deres nye hjem.

Vejen begyndte for over en måned siden i et dambrug i Italien. Her blev fiskene hentet til et dambrug i Kolding, hvor de har været i karantæne i en måned for at undgå overførsel af sygdomme, og i går var det så tid til at blive sluppet ud i søen med et overfladeareal på 6,5 hektar.

DAGBLADET var med ved det første læs, og det var en tilfreds Simon Agerholm, ejer af put & take-søen, som så på.

- Der var 18 over 40 kilo, fem over 50 kilo og én på 60 kilo, siger han med et kæmpe smil på læben.

Det, han har gået og drømt om, bliver nu til virkelighed.

Henrik Carl, biolog fra Zoologisk Museum og en af landets ypperste fiskekendere, var med ved udsætningen. Han glæder sig meget til at prøve størfiskeriet.

- Jeg har gladelig betalt 25.000 kroner for en uges fiskeri i Canada. Her i søen kan du komme til at fiske store stør for langt billigere penge, siger han.

Henrik Carl har selv fanget en stør på 200 kilo på stang i den canadiske Fraser River i British Columbia.

- Det her bliver fiskeri, som ikke findes andre steder i Danmark. Vil man prøve det, så vil jeg meget anbefale, at man måske finder en guide til at hjælpe en i gang, hvis man er helt grøn på stør fiskeri, siger Henrik Carl.

