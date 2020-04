Boserup Skov er et af de få steder i landet, hvor alle tre slags anemoner kan ses. Foto: Nationalparken Skjoldungernes Land

Sjældent syn i Boserup Skov for tiden

Anemonen er et klassisk forårstegn. I løbet af en kort periode på bare nogle uger i april kan man opleve et imponerende anemonetæppe, hvor hele skovbunden er dækket af blomstrende anemoner. Først springer den sjældne blå anemone ud på skovens skrænter, dernæst den mest almindelige hvide anemone og sidst kommer den gule anemone til. Boserup Skov i Nationalpark Skjoldungernes Land er et af de eneste steder i Danmark, hvor man kan se alle tre slags anemoner.