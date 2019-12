Se billedserie En af Danmarks mest ivrige fotografer af vilde orkider, Jimmy Lassen, har taget dette flotte billede af en blomstrende biblomst. Og den kan nydes netop nu i Himmelev Skov, som er Danmarks bedste lokalitet for planten. Foto: Jimmy Lassen

Sjælden orkidé er gået fra ét til over 1000 eksemplarer i Himmelev Skov

Roskilde - 25. december 2019

Den fredede og sjældne orkide biblomst trives fremragende i Himmelev Skov, efter der blev fundet et eksemplar tilbage i 2009. Biblomsten har de senere år spredt sig i Danmark. Den er også fundet to steder på Fyn, ved Næstved og på Røsnæs, efter den for 15 år siden for første gang blev fundet i en grusgrav i Østjylland, selv om planten er en mellem-vesteuropæisk plante.

- Den lever exceptionelt godt i Himmelev Skov. Det er 10 år siden i år, at vi fandt det første eksemplar. I år er vurderingen, at der er over 1000 eksemplarer i Himmelev Skov, siger Søren Grøntved, lokal biolog og medlem af Danmarks Naturfredningsforening.

Er den så ikke en invasiv art, når der er så mange?

- For at blive betegnet som invasiv, så skal den være et problem, og det er den ikke. Så den betragtes bare som en berigelse af vores natur, og selv om det er en indvandrer, så er den fredet, for det er alle orkideer, der vokser vildt i Danmark, siger Søren Grøntved.

Faktisk trives blomsten så godt, at den nu for første gang for et par dage siden er blevet observeret på indersiden af ringvejen, på et areal nord for Himmelev Kirke.

- Det er logisk, at de mange eksemplarer fra Himmelev Skov spreder sig over ringvejen til områder, der får lov til at ligge hen som uslåede græsarealer. Mit gæt er, at hvis haveejerne i Himmelev har stykker med natur i haven, som de ikke gør noget ved, så vil de i de kommende år have en fair chance for at have en fredet orkide i haven. Den har ikke en chance, hvor plæneklipperen kommer, lyder det fra Søren Grøntved.

Vilde orkideer i Danmark er som nævnt alle fredede, og der er heller ingen fornuftig grund til at plukke dem eller grave dem op, for de trives sjældent, hvis de bliver gravet op og genplantet. Højsæsonen for at se de 1000 biblomster var for en til to uger siden, men der er stadig mange af planterne i Himmelev Skov, som blomstrer nu. Der skulle stå eksemplarer helt op i området omkring Himmelev Rideskole. Men husk nu: »Nok se, men ikke plukke«.