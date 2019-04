Travlhed i Silkeborgs felt. Foto: Jeppe Lodberg

Silkeborg stjal det hele

Roskilde - 07. april 2019 kl. 15:47

Minuttet efter, at Emil Nielsen ikke fik godkendt sin scoring, scorede Silkeborg til 0-1. Da stod stadionuret på 89 - og de rødblusedes indhopper Shkodran Maholi nåede også at gøre det til 0-2 i det andet tillægsminut, inden Younes Bakiz med kampens sidste spark fik lavet et trøstemål for FC Roskilde.

Og det var et trøstemål, for de havde fortjent bedre, de lyseblå.

Det var nemlig en af de helt store oprykningsfavoritter til superligaen, der søndag var på besøg i Roskilde idrætspark, og det var hjemmeholdet ikke det mindste imponeret af.

Silkeborg skulle stresses fra start og de tre point til den vigtige kamp i bunden af 1. divsion jages. Også lige fra en start.

Der var ikke spillet mere end halvandet minut, førend Mikkel Thygesen fint løftede bolden henover et bakkende Silkeborg-forsvar i venstre angrebsside, og bagom kom Mikkel Nøhr så spurtende og fik firsttimet - men snert forbi nærmeste stolpe.

Fon start af de to, der har siddet ude med skader i nogle kampe.

Og rigtig fin start også for debutant Jeppe Illum, som har trænet med i en måneds tid, da Næstved godt nok havde lejet ham for foråret hos Vendsyssel - men glemt at få en rettidig spilletilladelse til.

Den har FC Roskilde så fået nu efter forhandlinger med dels DBU og dels de to klubber.

Efter godt fem minutters spil lagde Nicolai Vallys bolden frem i feltet til Illum, der huggede løs - lige på keeper Oscar Hedvall, der slog bolden op i luften. Den kom ned igen - bolden - og Mikkel Nøhr headede til den og ramte overliggeren, hvorpå Emil Nielsen huggede til »affaldet«, men i en flok af forsvarsspillere, hvorefter endelig Nicklas Halse lossede bolden langt over mål.

En stor mulighed for at komme foran, og roskildenserne havde et par mindre stykker af slagsen også, inden Silkeborg fik sin første efter 21 minutters spil:

Jeppe Okkels tørrede for første af flere gang Patrick Da Silva og lagde bolden på tværs til Marc Rochester, hvis ellers næsten Jon Dahl'ske inderside svigtede, så han sendte bolden om nærmese stolpe.

To minutter senere var det Mikkel Thygesen, der var snert på i den anden ende - med et drøn af et langskud, der lige blev strejfet og smøg sig om fjerneste stolpe til hjemmeholdet tredje hjørnespark.

Slige sager nåede gæsterne op på syv af, da kampen rundede en halv time - til trods for Roskilde-dominans - og for første gang fik de rødblusede en afslutning mod mål ud af det.

Hovedstøddet var adskillige meter over mål, men var samtidig startskuddet til, at Silkeborg tog den spilmæssige tete.

Det blev de nu ikke målfarlige af, og da Emil Nielsen så med fem minutter til te, snuppede bolden fra Frederik Alves Ibsen, strøg til mållinjen og lagde bolden skråt baglæns mod Mikkel Nøhr, holdt 1497 tilskuere vejret. Nøhr sprang over bolden, så bedre positionere Nicolai Vallys kunne afslutte, men hans skud blev blokeret, og så var det 0-0 halvvejs henne.

Og det var det så også frem til de sidste to minutter af ordinær spilletid, hvor Emil Nielsen tvang Oscar Hedvall til en fin redning nede ved dennes venstre stolpefod. Anders Nielsen lagde hjørnesparket ind og Emil Nielsen steg til vejrs og pandede til stor jubel bolden i kassen.

Jublen forstummede dog, for der blev fløjtet for frispark »i klumpen« foran Emil Nielsen og til Silkeborg, der så slog kontra. Og her var det lyseblå forsvar slet ikke på plads, da Shrokan Maholi fik bolden midt i feltet og nemt udplacerede Frederik Schram.

Så var kun overtiden tilbage, og Ronnie Schwartz prøvede at få den til at gå ved hjørneflaget. Roskilde fik fremtvunget et eget-indkast, men det snuppede Svenn Crone og lobbede så bolden henover det ganske forsvar, og bagom kom Shrokan Maholi susende og udplacerede Schram til 0-2.

Sikken et par spande koldt vandt, og så var det kun lunkent, at Younes Bakiz i fjerde tillægsminut fra kantet af feltet hamrede bolden på undersiden af overliggeren og ned på den målgivende side af Silkeborgs målstreg. 1-2, men gæsterne nåeede kun lige at give bolden op, så var det hele slut.