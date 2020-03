Se billedserie Flertalspartierne har fundet 2,5 millioner kroner flere, så der allerede i år kan laves sikker skolevej i Viby, nu hvor eleverne har fået helt nu pendlermønstre på grund af skolesammenlægningen. Blandt andet skal der gøres noget ved overgangen ved viadukten - og det skyldes ikke vand som på billedet her. Foto: Lars Kimer

Sikker skolevej: 2,5 mio. mere til Viby

Roskilde - 04. marts 2020

I januar kunne DAGBLADET fortælle, at politikerne har valgt at bruge fire millioner kroner på at lave sikker cykelvej mellem de to skoler i Viby. De fire millioner kroner kommer fra puljen til cykelprojekter.

Ved samme lejlighed stod det også klart, at de fire millioner kroner slet ikke var nok til at få sikret alle de steder, hvor der nu skal cykle skolebørn.

Forvaltningens analyse af de mange projekter viser, at der skal bruges 6,5 millioner kroner for bare at få lavet de mest presserende af projekterne, og forventningen var, at de 2,5 millioner kroner, som manglede, måtte komme i 2021.

Har talt med eleverne

Nu har budgetpartierne i stedet fundet 2,5 millioner kroner yderligere, så de mest presserende projekter kan blive lavet i indeværende år.

Øverst på listen står en sikring af krydset Assendløsevejen/Grønningen/Vibyvejen/Dalen. Det kan gøres for 4,5 millioner kroner med lyssignal og mindre justeringer af vejen.

- Vi har talt med elever på Viby Skole, og der er ingen tvivl om, at de oplever de største udfordringer ved det kryds. Så det har første prioritet, siger trafikplanlægger Morten Heegaard fra Roskilde Kommune.

Sikker overgang

Der er også behov for at forbedre krydsningerne af Vibyvejen, belysningen i viadukterne, sikring af de cyklister, der cykler ad Vestergade/Grønningen, fortov ud for Lunden, sikring hvor stien krydser Tofthøjvej, samt forbedringer af p-pladsen ved afdelingen i Viby.

Hvilke af disse, som bliver lavet, er endnu ikke fastlagt, og det er ganske åbenlyst, at hele listen ikke realiseres for de tilbageværende to millioner kroner.

- Andenprioriteten bliver at få lavet en sikker overgang ved viadukten for de mange fra Emilsgave som skal over vejen og så få mere lys i viadukten, siger Morten Heegaard.

Tages fra kulturskole

Efter dette bliver næste opgave at få sikret de elever fra det sydlige Viby, som bruger tunnelen i Vestergade.

- Der skal vi have sikret så godt som muligt gennem tunnelen og op til Grønningen, hvor der jo er stier i begge sider af vejen. Og så vil vi se på, om der skal ske noget med nogle af udkørslerne på Grønningen, siger Morten Heegaard.

De 2,5 millioner kroner, som er fundet, henter politikerne ved at skære 2,5 millioner kroner ned på det projekt, som skal flytte Roskilde Kulturskole i Jyllinge ind på Nordskolen, den nye samlede skole i Jyllinge.

Ombygningen af tunnelen i Dalen står fortsat på den strategiske anlægsplan, hvilket dog ikke betyder, at der er sat en dato, endsige et år, på hvornår tunnelen skal bygges om.