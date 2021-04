Sikker servering på Hestetorvet

Mens flere af Roskildes øvrige restauratører endnu ikke har bestemt sig, lover Patrick Skovgaard fra Skänk på Hestetorvet, at her bliver der helt sikkert udendørs servering, når det igen bliver lovligt den 21. april.

- Men desværre kender vi jo ikke de nøjagtige betingelser endnu, selv om der kun er en uge til. F.eks. ved vi endnu ikke, om det bliver obligatorisk at have maske på, eller man skal vise corona-attest for at kunne blive betjent.