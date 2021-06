Sikker landing med ekstra tilskuere

Af Steen Østbjerg

Når et fly skal lande, kaster piloten altid et blik på instrumentbrættet for at sikre sig, at landingsstellet er slået ned og låst. Det bekræfter en lille lampe ved at lyse. Men torsdag ved middagstid var piloten i en lille jet ikke helt sikker på, at landingsstellet fungerede helt, som det skulle, og så blev der lagt an til en sikkerhedslanding, hvor beredskabet står klar langs landingsbanen, hvis der vitterlig er problemer. Det var der ikke, viste det sig. Alting forløb fredeligt. De to personer, der befandt sig i flyet, kom sikkert ned, og flyet fik ikke en skramme.