Sikker krydsning af Lindenborgvej

Roskilde - 12. april 2021 kl. 11:43 Kontakt redaktionen

Lynghøjsøerne ved Svogerslev er et populært udflugts- og fritidsområde, men hidtil har der været et problem. Det er svært at krydse Lindenborgvej til fods eller på cykel på grund af den kraftige biltrafik på strækningen.

Nu har Roskilde Kommune sat gang i arbejdet med at lave en mere sikker krydsning af vejen i for af en krydsningshelle midt i vejen.

Formanden for Plan- og Teknikudvalget, Jens Børsting, satte gang i arbejde med hjælp af en gravemaskine. Arbejdet med at tage den første grabfuld blev fulgt af formanden for lokalrådet i Svogerslev, Tim Bang, og skoleleder på Lynghøjskolen, Martin Heramb.

Hellen kommer til at ligge ud for Lynghøjskolen og bliver lavet, så fodgængere kun skal krydse én vejbane ad gangen. Samtidig rykkes busstoppestederne fra Lyngageren, så de kommer til at ligge i forbindelse med den sikre overgang. Hellen forventes at være færdig i begyndelsen af juli måned.

På den grønne krydsningshelle vil blive sået frø af blomstrende urter til gavn for biodiversiteten, og på Lynghøjsø-siden lægges bl.a. store kampesten og lommer af grus ud til gavn for bl.a. markfirben.

Mens arbejdet foregår, vil der kun være én vejbane åben på Lindenborgvej. Trafikken styres med lysregulering.

Projektet er en del af flere ombygninger af Lindenborgvej, som skal øge trafiksikkerheden og sænke hastigheden

Næste projekt er endnu en krydsningsmulighed og venstresvingsbane for biler ved Lyngageren.

Politikerne har i alt afsat 20 millioner kroner over de kommende år til trafiksikkerhed på Lindenborgvej ud for Svogerslev.