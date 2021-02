Sikke en gentleman: Pusher lod kæresten tage skraldet for hash og kokain

Efter at have fået et tip om, at der sandsynligvis var stoffer på adressen, mødte politiet op ved et kolonihavehus i haveforeningen Maglehøj i Roskilde for at foretage en ransagning.

Politiet dukkede op en tidlig tirsdag morgen i september 2019. Døren var åben, og indenfor lå to personer og sov. Den ene var en 50-årig mand fra Roskilde, som over de seneste 10 år har fået lige så mange domme for besiddelse af og handel med narkotika. Han havde blandt andet en koordinerende rolle i De Brune Bude, der en overgang bragte hash ud i Roskilde-området, som var det takeaway.