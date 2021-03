Foto: Jan Partoft Foto: Jan Partoft

Sigtet for seriebedrageri med designmøbler

Roskilde - 25. marts 2021 kl. 11:57 Kontakt redaktionen

En 40-årig mand fra Roskilde blev i dag torsdag i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde sigtet i en sag om bedrageri af særlig grov beskaffenhed, hvor den 40-årige er mistænkt for at have snydt adskillige forretninger og privatpersoner for dyre designerlamper og møbler. Værdien af tingene er anslået til en værdi ikke under 770.000 kroner, skriver Midtsjællands Politi i en pressemeddelse.

Bedragerierne skete i perioden fra juli 2020 til marts 2021 ved, at den 40-årige lod som om, han ville købe lamper eller møbler.

Den 40-årige blev første gang sigtet i september 2020 i tre sager om bedrageri af designerlamper til en værdi omkring 60.000 kr. Siden da er der kommer flere anmeldelser mod den 40-årige, som er mistænkt for at have fortsat bedragerierne mod flere forretninger og privatpersoner. Sigtelsen lyder nu på bedrageri mod 22 forurettede.

”Det at der er kommet flere nye bedrageriforhold efter den 40-årige er blevet sigtet første gang er en skærpende faktor. Derfor vil han nu blive stillet for en dommer med begæring om varetægtsfængsling i sagen” siger efterforskningsleder Martin Eise Eriksen, politikommissær i Sektionen for Speciel Efterforskning - Økonomisk Kriminalitet hos Midt- og Vestsjællands Politi

Flere sager Politiet har de seneste år oplevet en stigning i antallet af sager om seriebedrageri, hvor kriminelle specialiserer sig inden for en bestemt form for bedrageri og enten snyder og bedrager på internettet eller ved personligt fremmøde.

”Vi har stor fokus på seriebedragere, som ofte er meget aktive og inden for kort tid kan nå at bedrage mange forurettede.” forklarer Martin Eise Eriksen.Politiet vil senere udsende en opfølgning på Twitter med resultatet af dagens grundlovsforhør.