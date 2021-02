Sig farvel til bilen og hej til en gratis elcykel

Du kender det sikkert godt, det med at bliver overhalet af en elcykel på cykelstien. Nu har du chancen for at blive en af de hurtige på cykelstien, hvis du siger ja tak til tilbuddet fra Roskilde Kommune om at låne en el-cykel gratis i tre måneder.

Men der er der lige et par krav, der skal være opfyldt for at kunne stille sig i køen til en elcykel. Du skal bo i Roskilde Kommune og have mindst fem kilometer til og fra arbejde eller uddannelse, have en bil som det primære transportmiddel og så skal du selv sørge for at forsikre cyklen.