Sif Baunemark skal lave: Tour-fest for de frivillige

Se billedserie Sif Brunemark skal samle indsatsen fra Roskildes mange frivillige, så Tour-starten til juli næste år kan blive en folkelig succes.

Roskilde - 23. juli 2021 kl. 06:15 Kontakt redaktionen

Når Tour-feltet i 2022 starter sin første landevejs-etape fra Stændetorvet i Roskilde, skal det være en folkefest, ikke mindst for byens mange frivillige.

Derfor har kommunen ansat den 30-årige RUC-kandidat Sif Brunemark til at skabe de bedst mulige rammer for roskildenserne, så de lokale borgere også kan være med til at forme den enorme sportsbegivenhed. Hun er i sig selv et glimrende eksempel på nogle af de meget forskellige kvalifikationer, som Roskilde kan forene, når det gælder 'oplevelses-økonomi'.

Sif er uddannet på det lokale universitet indenfor 'spacial design og society', som det hedder på nudansk. Dvs. byplanlægning, som inkluderer borgerne i beslutningerne. Siden arbejdede hun for Roskilde Festival med at skabe sammenhæng og overblik, når det gjaldt om at uddele donationer til foreningerne, så pengene kom til at gøre mest nytte.

Derefter blev hun hentet til Roskilde Kommune og har i de sidste par år arbejdet her med at skabe sammenhængende aktiviter for børn og unge, både i klubber og på skolerne. Da Roskilde blev startby i Tour de France blev Sif overflyttet til denne opgave, hvor hun skal hjælpe med at koordinere bidragene fra de mange frivillige, foreninger og firmaer, som gerne vil være med.

Mange mindre møder

Sif Brunemark arbejder til daglig sammen med Pernille Kapler, der har det overordnede ansvar for Tour-starten i kommunen.

Den næste etape i forbedredelserne bliver en planlagt fritidsmesse 22. august på Kildegården, hvor en række idrætsforeninger og andre organisationer også er med.

- Vi udvikler forskellige metoder til, hvordan vi bedst kan møde borgerne og samle deres ideer op om Tour-starten. I øjeblikket satser vi nok mere på flere mindre møder om forskellige emner - fremfor et stort samlet møde, hvor for mange kommer til at høre på noget, der ikke lige interesserer dem.

Samtidig er der oprettet en platform 'Vi skaber Roskilde', hvor alle kan melde sig med deres ideer.

- Tour starten er jo en helt fantastisk chance, hvor Roskilde kan komme ud til hele verden og samtidig skabe en samlende lokal begivenhed. Vi ønsker, at det virkelig skal være 'roskildensernes Tour', forklarer Sif Brunemark.

Bedst siden Riis

Normalt følger Sif ikke så meget med i Tour de France. Men med hjælp fra kæresten har hun dog fundet ud af, at en ung fyr fra fiskerbyen Glyngøre i år har leveret det bedste resultat i Paris, siden Bjarne Riis vandt i 1996.

- Men til gengæld elsker jeg selv at cykle. Ofte har jeg kørt til jobbet i Byens Hus på Stændertorvet hjemme fra København.

- Derfor skal Tour-starten i Roskilde selvfølgelig handle om cykel-glæde.

- Efter at jeg begyndte at arbejde her for et par år siden, har jeg lagt mærke til den store rolle, som de frivillige spiller i Roskilde. Det er en tradition, som er udviklet med Festivalen gennem mange år, når titusinder af lokale var med ude på Dyrskuepladsen.

- Derfor er det jo oplagt, at vi bruger denne særlige styrke i Roskilde til også at gøre Tour-starten til en succes, forklarer Sif Brunemark.

