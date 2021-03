Det er denne løsning, der IKKE bliver til noget. Et nyt stadion nærmere Møllehusvej ville ikke kun blive meget dyrere, men også betyde, at der blev færre baner i Rådmandshaven.

Sidste mulighed for at flytte stadion skudt ned

Roskilde - 11. marts 2021 kl. 13:41 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Som et ekko fra en ikke alt for fjern fortid er et spørgsmål, der virker bekendt, blevet aktuelt igen. Det lyder: Hvor skal Roskildes stadion ligge?

Mens der endnu var planer om et superligastadion, var der kræfter, der arbejdede på at få det placeret ved Darup Idrætscenter, men de store planer er nu definitivt opgivet - af flere årsager, men primært fordi økonomien ikke kunne hænge sammen.

Det antal boliger, der kan presses ind i området omkring stadion, er ganske enkelt ikke stort nok til at finansiere det stadion, der blev drømt om, ikke uden en betydelig kommunal medfinansiering, og det var der ikke lagt op til.

Siden er der lavet en politisk aftale om, at der i stedet skal satses på et 1. divisions-stadion i Rådmandshaven, og på dette års budget er der afsat 4,5 millioner kroner, som skal bruges til nye omklædningsfaciliteter, som er i dårlig stand, efter at der ikke er ofret en krone på dem i al den tid, hvor et nyt, forkromet stadion var en mulighed.

Men inden pengene kan bruges, skulle spørgsmålet om stadions placering besvares igen, for selv i Rådmandshaven er der mere end én mulighed. Skal opvisningsbanen blive, hvor den er, eller skal der laves et nyt stadion ud mod Møllehusvej?

Ville koste en bane En af fordelene ved at flytte stadion til der, hvor de to kunstgræsbaner er i dag, ville være, at man ikke var bundet af eksisterende bygninger, lige som man kunne trække på nogle af de faciliteter, der er i hallerne i dag, fx cafeteria.

En sådan model ville dog blive betydeligt dyrere i den sidste ende - omkring 95 millioner kroner, og den pris er endda under forudsætning af, at man byggede hele stadion i ét hug.

Dertil kommer, at der ville ende med at mangle en bane, for der ville kun være plads til én kunstgræsbane, hvor opvisningsbanen ligger i dag.

Netop manglen på spilleflader vil gå ud over breddefodbolden, og det er årsagen til, at Roskilde Idræts Union klart har peget på, at stadion ikke skal flyttes.

Det synspunkt delte samtlige politikere i kultur- og idrætsudvalget, som også havde økonomien at tænke på.

Når stadion ikke skal flyttes, vil udgiften, som det ser ud nu, kunne holdes på skønsmæssigt 33 millioner kroner, samtidig med at det vil være langt lettere at gennemføre opgraderingen i etaper.

Håber på flere penge - Det er glædeligt, at vi kunne samles om den mindst omsiggribende model, som også er den, der giver mest mening. Jeg tror ikke rigtigt på den anden mulighed, og jeg synes også, det er vigtigt, at brugerne af banerne i Rådmandshaven ikke mister en eneste kvadratmeter, siger Claus Larsen (S), som er formand for udvalget.

Han er forsigtig med at gætte på et tidsplan for det samlede projekt. Der er skitseret en første etape, som ud over etablering af omklædningsfaciliteter også indeholder renovering af den eksisterende tribunebygning og eventuelt også af de eksisterende sidebygninger, hvilket er udgiftsposter på henholdsvis ti og to millioner kroner.

Plads til 4000 tilskuere Anden etape er at opgradere selve opvisningsbanen med varme og lys (pris cirka ni millioner kroner), mens tredje etape til ungefær 7,5 millioner kroner handler om tilskuerpladserne - der skal være plads til mindst 4000 tilskuere, hvoraf 500 skal kunne sidde ned - samt en lukning af stadion af hensyn til støj.

- Vi ved ikke, hvor meget vi alt i alt har at gøre godt med, for vi håber stadig på at kunne få noget fra kommunens centrale ejendomspulje. Men det her projekt kan vi bedre gabe over. I første omgang er det kun omklædningsfaciliteterne, det handler om - de senere etaper skal partierne se på senere - men det er vigtigt, at vi får slået fast, at det er dette her projekt, vi kører videre med efter syv år, hvor der ikke er sket en dyt. Nu får vi lagt den anden mulighed ned, og det er vigtigt, for ellers risikerede vi, at vi stadig havde den her diskussion om tre-fire år, siger Claus Larsen.

