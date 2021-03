Sidst tændte de 538 mindeposer for kære død af kræft: Stafet for Livet skal ud i hele kommunen

Der bliver kæmpet for at holde Stafet for Livet i live i år. Stafetten plejer at blive holdt i Byparken i Roskilde, og overskuddet går til kræftramte og forskning i kræft. - Corona har gjort, at vi ikke kan samle 7-800 personer i Byparken, så i år flytter stafetten ud alle de steder, hvor folk gerne vil have et hold. Lige nu ved vi, at Svogerslev, Himmelev og Jyllinge får hold, lyder det fra Karin Klausen fra Stafet for Livet. Foto: Jørgen C. Jørgensen