Ro?s Torv må vente med at åbne igen. Foto: Kristian Jørgensen

Shoppingcenter tæller ned til den 21. april: Undren over rækkefølgen

Roskilde - 24. marts 2021 kl. 09:53 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

Endnu er der stadig forholdsvis stille i gangene hos Ro's Torv, men onsdag den 21. april genåbner shoppingcentret efter flere måneders nedlukning. Under nedlukningen har kun et udvalg af butikkerne haft mulighed for at holde åbent.

Genåbningsplanen, der blev præsenteret den 23. marts af statsministeren, viser, at de mindre centre kommer til at åbne den 13. april, og de store centre må pænt vente en ekstra uge, før de kan byde kunderne velkommen tilbage.

Commerciel direktor hos Dades, Jakob Møller, der står for udlejningen af Ro's Torv, glæder sig over, at der er blevet sat en dato på genåbningen.

- Som udgangspunkt er vi glade for at der åbnes op. Vi undrer os dog lidt over tilgangen til det, da vi skal vente en ekstra uge i forhold til de mindre centre. Vi synes, det var mere logisk, at alle åbnede samtidigt, så flere kvadratmeter kom i spil, lyder det fra Jakob Møller, der oplyser, at Ro's Torv har over 40.000 detail-kvadratmeter at byde på, og det er størrelsen, der gør, at centret først må åbne den 21. april.

Han lægger ikke skjul på, at han er lidt skuffet over, at Ro's Torv først åbner om et par uger.

- Jo, vi ærgrer os da over, at vi først åbner den 21. april, men vi har en åbningskampagne klar for Roskilde. Jeg har været i kontakt med flere af butikkerne, der står klar i startboksen til at åbne igen, siger han.

Jakob Møller vil dog ikke afsløre, hvad der kommer til at ske på på åbningsdagen.

- Det er første dag efter genåbningsplanen, så vi skal lige kigge på det. Vi mangler retningslinjer fra ministeriet, men når det er sagt, så er vi glade for at vi åbner, siger han.

