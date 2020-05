I nogle af Roskildes sfo?er har pædagogerne svært ved at holde børnene adskilt, ligesom de er i skoletiden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sfo'er kæmper med at holde børnene adskilt efter skole

Roskilde - 01. maj 2020 kl. 12:47 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nytter ikke meget, at de tilbagevendte skolebørn sidder pænt opdelt i mindre grupper, hvis de bliver blandet, når klokken ringer ud efter sidste time. I flere sfo'er i Roskilde Kommune oplever pædagogerne, at det er svært at holde børnene adskilt.

- Selve undervisnings- delen på skolerne fungerer godt og er meget struktureret. Når man så når til fritidsdelen, især sfo, er der ikke så meget fokus på, at det også skal fungere, at man er delt op i de samme mindre grupper. Det er vigtigt, at man ser på dagen som helhed, og det er nogle steder oplevelsen, at det ikke hænger sammen, siger Heidi Larsen, fællestillidsrepræsentant for sfo- og klubpædagoger i Roskilde.

Kommunens skolechef, Søren Kokholm, har fulgt meget op på, hvordan opdelingen fungerer, og oplever ikke problemer med at holde sfo-børnene i grupper.

- De små kan have svært ved at styre det, men det er altså ikke noget problem. Det er et opmærksomhedspunkt, siger han.