Sfo-start i juni endte med at få bredt flertal

Roskilde - 14. maj 2020 kl. 11:28 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helt som ventet besluttede byrådet sent onsdag eftermiddag, at de kommende 0. klasser skal rykke fra børnehave til sfo i begyndelsen af juni.

Beslutningen blev truffet med et markant flertal, eftersom det i løbet af dagen, der blev indledt med et ekstraordinært møde i skole- og børneudvalget og senere i økonomiudvalget, lykkedes at finde et kompromis, som broderparten af partierne kunne bakke op om - hvilket står i skærende kontrast til, at S for en uge siden kom i mindretal i fagudvalget og sendte sagen i byrådet med udsigt til at samle flertal kun sammen med DF.

Det, der blev skabt enighed om, var, at overgangen fra børnehave til sfo fortsat skal ske 1, juni, men med tilføjelse af, at der »lokalt skal findes løsninger, der sikrer trygge pædagogiske rammer for de nye børn, som gør det muligt for forældrene i fornødent omfang at deltage i indkøring af børnene.«

Dertil kom, at der inden overgangen skal være mulighed for besøgsdage, hvor overgangsbørnene og deres forældre kan kigge indenfor på sfo'en uden for skolens normale åbningstid - alt sammen inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

- Jeg håber meget, det kan imødekomme de bekymringer, som flere partier har udtrykt, sagde Jette Henning (S).

Det vigtigste rul Det kunne det, for modellen fik opbakning næsten hele vejen rundt.

- Smittetrykket er nede på 0,7, og samfundet skal i gang igen. Jeg kan ikke se noget problem i det her. Vi tror på decentral ledelse, og pædagogerne skal nok klare det her. Det er ikke noget, byrådet behøver at blande sig i, og jeg kan ikke se noget problem i, at forældrene får lov at følge deres børn ind, sagde Mogens Hallager (K).

Gitte Simoni (DF) sagde, at hun den sidste uges tid var blevet kontaktet af flere fortvivlede forældre, som stod foran afslutningen af barselsorloven og frygtede, at der ikke ville blive plads i vuggestuen til deres yngste, fordi det manglende rul til sfo ville forplante sig og give opstuvning ned gennem årgangene. Disse fortvivlede forældre kommer beslutningen i møde, mente Gitte Simoni.

- Overgangen til sfo er årets vigtigste rul. Derfor skal vi lave det nu, sagde hun.

Forældre med Venstre var også godt tilfreds med måden, tingene landede på, og den kunne efter gruppeformand Jette Tjørnelunds opfattelse sagtens være klaret i udvalget.

- Vi har hele tiden hældt til overgang den 1. juni, hvis det kunne foregår på en tryg og sikker måde. Den tryghed var der ikke på mødet i skole- og børneudvalget den 5. maj, og derfor foreslog vi et ekstraordinært møde den 11. maj. Så denne sag burde slet ikke have været til byrådet. Men nu ser det ud til, at der er en løsning, og vi er glade for, at forældre kan deltage i indkøringen af børnene, og at der er sikkerhed for, at de kommer til at møde i de lokale, de skal være i efter sommerferien, og også være sammen med de voksne, som de skal være sammen med efter sommerferien, sagde Jette Tjørnelund.

Dårlig situation Radikale Venstre var tydeligvis også positivt stemt for at lade rullet ske til den sædvanlige termin, men kunne i sidste ende ikke støtte.

Jeppe Trolle opstillede fire kriterier, som efter hans opfattelse burde opfyldes - de handlede om brobygning og forældres mulighed for at følges med deres børn til sfo-opstart, om vished for, at sfo-introduktionen foregår i de normale sfo-lokaler, og om en klar og utvetydig ophævelse af forbuddet imod, at børn leger med deres kammerater i sfo'en på kryds og tværs af klasser og hold. Hvis flertallet ville bakke op om disse kriterier, ville han også bakke op om rykket 1. juni. Men det ville flertallet ikke.

- Jeg mener, det må være op til den enkelte institution at vurdere, om den vil kunne åbne for nye sfo-børn den 1. juni. Nogle vil sige, at det kan de ikke, og det skal de selv have mulighed for at afgøre. Hvis man vil betrygge forældrene, skulle man støtte mine fire forslag, sagde Jeppe Trolle, som mener, at byrådet nu sætter skolelederne ud i en dårlig situation, når pædagogiske overvejelser skal holdes op imod sundhedsretningslinjer.

Ud i skoven Kun Enhedslisten bakkede Radikale Venstre op. EL mente, at manglende kapacitet i vuggestuerne var et godt argument for at sende store børnehavebørn videre til sfo'erne nu.

- Det kan blive en dårlig start. Det kan lade sig gøre, men det bliver i en virkelighed, der ikke kommer til at have noget at gøre med den virkelighed, der kommer efter sommerferien. Derfor bør overgangen først ske 1. august - og så må vuggestueproblemet løses ved at etablere udflyttergrupper og skovbørnehaver. Det er redskaber, vi har brugt før, og dem kan vi bruge igen, sagde Henrik Stougaard.

