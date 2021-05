Jyllinge FC har indgået en samarbejdsaftale med Brøndby IF. Aftalen gør Jyllinge FC til partnerklub. På billedet er det Martin Andersen (t.v.) fra Jyllinge FC. Han er JFC?s kontaktperson i aftalen. I midten er det Thomas Arndt fra Brøndby IF og til højre er det Torben Grünheit, bestyrelsesmedlem i Jyllinge FC. Foto: Jyllinge FC

Serie 3-klub indgår partnerskab med Brøndby IF

Roskilde - 12. maj 2021 kl. 11:53 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Aftalen er underskrevet og gælder fra 1. juli i år, men forretningsfører i Jyllinge FC, Thomas Elmar, fortæller, at de to klubber allerede så småt har taget hul på aftalen, som Jyllinge FC har indgået med Brøndby IF.

Og hvad betyder sådan en partnerskabsaftale så for Jyllinge FC? Der er to ben i aftalen.

- Aftalen betyder, at Brøndby får adgang til at scoute blandt vores ungdomsspillere. Og de vælger så ud hvilke af vores talenter, som de gerne vil have ind i deres topcenter. Her vil dem, der bliver valgt, skulle træne en gang om ugen i minimum et år, og så må vi se, hvad det udvikler sig til for den enkelte spiller, fortæller Thomas Elmar, som understreger, at Brøndby IF jo ikke bare vil være et godt springbræt for de bedste drengespillere i klubben.

- Vi glemmer ofte, at Brøndby IF også har en af landets absolut bedste kvindefodbold-afdelinger, så det er også en kæmpe gulerod for vores mange pigespillere, siger han.

Det andet ben i aftalen betyder, at Jyllinge FC får adgang til træner og lederuddannelse i Brøndby IF.

- Vi får mulighed for at vores unge trænere kan få noget uddannelse i regi af Brøndby IF. Det samme gælder vores ledere. Vi får adgang til et program, som kan udvikle os som klub, siger Thomas Elmar.

Med i aftalen ligger også en aftale om, at spillere fra Brøndby IF kommer på besøg i Jyllinge FC til autografskrivning. Hvornår det sker, er der ikke sat dato på.

Jyllinge FC har indtil nu været samarbejdsklub med FC Roskilde, men samarbejdet har ligget stille i en periode.

Tidligere har Jyllinge FC også haft et samarbejde med FC Nordsjælland.