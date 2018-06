Niels Hansen på 64 er tidligere flymekaniker og faldt for forsvarets aldersgrænse. Men hos HBN Teknik kan han fortsat bruge sin tekniske snilde, når han skal holde maskinerne kørende. Jobbet fik han gennem Seniorvikarordningen. Foto: Søren Schaadt Larsen

Seniorvikarer i otte sjællandske kommuner

Roskilde - 04. juni 2018 kl. 15:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Otte sjællandske kommuner har fået penge fra Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med Projekt Seniorvikar. Lejre, Vallensbæk, Solrød, Roskilde, Faxe, Ringsted, Sorø og Brøndby Kommuner har til sammen fået 4,44 millioner kroner til at få ledige i alderen 50 plus i job gennem vikarbureauer.

Roskilde Kommune har fået en million kroner til projektet, og virksomhedskonsulent i kommunen, Helle Vibeke Larsen, forklarer, at kommunen i den forbindelse har indledt et samarbejde med fem vikarbureauer.

- Vi får et tættere samarbejde med vikarbureauerne om at få borgerne ud i job, siger hun. Helle Vibeke Larsen kan endnu ikke fortælle, om nogen er kommet i job eller vikariater med ordningen, som har kørt i to måneder. Men det kan de i Ringsted og Sorø, som arbejder sammen om seniorvikarer:

- De sidste tal er 14 dage gamle, men i løbet af de to måneder projektet har været i gang, har vi fået 15 ud i beskæftigelse. Vi kan ikke sige, om de er blevet vikarer eller ansat fast, siger projektleder i Ringsted Kommune, Allan Brønnum, som glæder sig over, at projektet ser ud til at virke.

Roskilde Kommune forventer at få 250 jobparate ledige til informationsmøder, af dem skal 200 gerne melde sig ind i et vikarbureauet.

Det virker i Holbæk

I Holbæk Kommune har Jobcentret til gengæld i flere år samarbejdet med blandt andre vikarbureauet JKS.

- Vi holder møder med grupper af ledige, hører hvad de siger, og hvad de kan og finder ud af, hvor de kan komme i arbejde, siger Anne Böttcher, afdelingschef for JKS i Kalundborg og Holbæk og Odsherred.

Vikarbureauerne lever af, at sende folk ud i vikariater, og Anne Böttcher er da også glad for, at flere kommuner nu vil benytte sig af vikarbureauer. Men hun påpeger, at ordningen skal være frivillig for de ledige.

- Jeg tænker i hvert fald, at det skal være deres egen frivillige lyst, der skal få dem ud til vikarbureauerne. For os er det indstillingen der gør det. Hvis indstillingen er der, så kan vi sagtens få dem i job, siger Anne Böttcher. Hun opfordrer kommunerne til i højere grad at benytte vikarbureauer, også til andre ledige:

- På en eller anden måde, ville jeg ønske, at der ikke skulle være en speciel ordning, forklarer hun.

Hos Roskilde Kommune afventer de foreløbigt, men målet er, at det i fremtiden ikke kun skal være seniorerne, som kommer ud i vikariater.

- På sigt er det meningen at det skal implementeres for resten af målgruppen også - dem vi sidder med her i afdelingen: Jobparate kontanthjælps og dagpengemodtagere, siger Helle Vibeke Larsen.

Hos Ringsted og Sorø Kommuner regner de med at få 150 til at melde sig til vikarbureauerne, og Allan Brønnum forklarer, at bureauerne mangler folk til næsten alle brancher.