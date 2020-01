Se billedserie Det kom bag på en del borgere i Svogerslev, at helhedsplanen ligger op til, at Klubben og spejderne skal flytte. Lokalrådet bakker op og mener, at så skal Klubben og spejderne have lokaler, som er bedre, end de har nu. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Seniorboliger var største emne på borgermøde

Roskilde - 17. januar 2020 kl. 12:58 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En helhedsplan er en ønskeliste for fremtiden. Den kommende helhedsplan for Svogerslev, som er i høring lige nu, giver mulighed for byfortætning og blandt andet flere seniorvenlige boliger centralt i byen.

Men hvordan vejen fra ønsker til realiteter går, optager mange af Svogerslev beboere.

- De ældre har mange børn og børnebørn i byen og vil blive lokalt, siger formand for Svogerslev Lokalråd, Tim Bang.

Torsdag aften var der godt fyldt i Lynghøjhallen, da helhedsplanen for Svogerslev blev fremlagt af Mads Bundgaard fra Roskilde Kommune.

Stemningen var positiv, og der var stor spørgelyst blandt de omkring 350 fremmødte borgere.

Tim Bang fortæller, at det er centralt beliggende boliger på 85-115 kvadratmeter, som har den største fokus.

- En kvinde fra et boligfællesskab fortalte, at når de sætter en bolig til salg, har de 70 potentielle købere, siger han.

I helhedsplanen er der både lagt op til mulige boliger rundt i Svogerslev, men også at et stykke af industikvarteret øst for Lynghøjskolen kan ændre status til boligkvarter. Det er dog en længere proces, og det udtrykte borgere bekymring over.

Derudover er flere af de muligheder for at bygge i Svogerslev beliggende hos private jordejere.

- Der er mange ting, der skal gå op i det puslespil, så der kommer flere boligere, siger Tim Bang og oplyser, at andre fokusområder i helhedsplanen er at opretholde 0.-9. klasse i tre spor på Lynghøjskolen, samt den grønne natur, som de fleste Svogerslev-borgere sætter stor pris på at have tæt på.

Et emne, der også blev talt om på mødet, er muligheden for at flytte spejderne og Klubben væk fra deres centrale placering på hovedgaden for at gøre plads til byggeri.

- Lokalrådet vil bakke op, så hvis Klubben og spejderne skal flytte, skal de tilbydes noget, som er bedre, end det de har nu, siger Tim Bang.

Han påpeger, at høringsfristen slutter den 31. januar. Herefter skal der flyttes nogle kommaer i helhedsplanen, hvor lokalrådet gerne ser, at idrætsfaciliteterne og drømmen om en ny multihal får lov at fylde mere.

- Når vi kigger tilbage om 20 år, skal vi være glade for det, det er blevet til, siger Tim Bang.