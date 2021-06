Se billedserie Sådan der der ud i dag ved Pulsen 87-93 på Musicon...

Seniorbofællesskab klar til efteråret

Roskilde - 20. juni 2021 kl. 17:44 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Hvis man går og overvejer at flytte i seniorbofællesskab, er det måske nu, man skal slå til.

I hvert fald har Go'Bolig åbnet for udlejning af 46 seniorboliger i et kommende bofællesskab på Pulsen på Musicon. Boligerne er ganske vist stadig et stykke fra at være indflytningsklar - de kommende beboere vil først kunne rykke ind til oktober - men der er en årsag til den lange indflyvning.

- Vi ved, at det ældre segment ofte har en ejerbolig, de skal have solgt, eller generelt bare har brug for lidt længere tid til at overveje både bolig og område. For at imødekomme det behov tilbyder vi muligheden for at sikre sig en bolig allerede inden sommerferien, siger Sarah Nørgaard Magnusson, som er marketingchef hos udlejningsselskabet Go'Bolig.

Seniorboliger er i høj kurs, for de har været en mangelvare på boligmarkedet i flere år.

- Vi kan se, at der er et stort behov og en meget stor efterspørgsel efter seniorboliger i hele landet. Når børnene er flyttet hjemmefra, og villaen bliver for stor, så leder seniorerne efter et fællesskab, hvor de kan være sociale og aktive med andre, der er samme sted i livet, siger Sarah Nørgaard Magnusson.

De 46 boliger på Musicon er ved at blive opført i to ejendomme på Pulsen med hver fire etager. Alle boliger i seniorbofællesskabet opføres, så de tager hensyn til seniorers behov, herunder et fællesrum til fx fællesspisning og kreative aktiviteter. Dertil kommer to gæsteværelser, som beboerne kan booke, så de har mulighed for at have overnattende gæster.

Go'Bolig har åbent hus-arrangementer fra tirsdag den 22. juni og frem mod indflytningen. Man kan melde sig til på gobolig.dk.