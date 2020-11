Sen forårsbebuder fra Ældre Motionen

Hovedgevinsten, et gavekort fra Riis Rejser på 15.000 kroner, blev vundet af Lis Bodil Nielsen. Den meget glade vinder er ikke forvænt med at vinde i lotterier og udbrød spontant ved overrækkelsen af gevinsten:

Årets vinder ser frem til, at det igen bliver muligt at rejse og drømmer om at bruge gevinsten på en rejse til Andalusien.

Lotteriet er en fornyet version af det traditionsrige Lions Forårslotteri, som Roskilde Ældre Motion i år har overtaget fra Lions og med støtte fra erfarne Lions frivillige. Lotteriets overskud går ubeskåret til at støtte initiativer, der kan skabe mere kvalitet og flere oplevelser for borgere på plejehjem i kommunen og til at støtte aktiviteter i julen for hjemløse og øvrige socialt udsatte medborgere.