Der bliver bygget lystigt på Musicon for tiden. Snart er der ikke plads til mere. Foto: Kim Rasmussen

Selvbyggeri på en af de sidste ledige bidder af Musicon

Musicon er ved at blive det første sted i Danmark, hvor der i et tæt bebyggget område opføres selvbyggerboliger uden en privat udvikler som mellemled.

»Urbant selvbyg« kaldes konceptet for de 40 selvbyggede boliger, der er givet plads til på en 4.000 kvadratmeter stor grund i området omkring Hal 12 og Klatreskoven. Her skal beboerne enten individuelt eller i samarbejde opføre rækkehuse eller etagebyggeri.

De 4000 kvadratmeter er en del af de 24.000 kvadratmeter omkring Hal 11 og Hal 12, som endnu mangler at blive udviklet. Derudover er der kun mindre byggepletter tilbage af de 250.000 kvadratmeter udviklingsområde.

Urbant selvbyg« har netop modtaget 925.000 kroner i støtte fra Boliglaboratorium, som Statens Kunstfond og Realdania står bag. Målet er at »øge mangfoldigheden i arkitekturen med kreative og bæredygtige boliger, som samtidig styrker fællesskaberne og det lokale engagement«.

Musicon er snart fyldt Der er ikke mange ledige byggefelter tilbage på Musicon.

Det er primært de knap 24.000 kvadratmeter omkring Hal 12 og Hal 11, som er det næste til at blive lokalplanlagt og udviklet. De 40 kommende selvbyggerboliger er en del af det.

Der bliver friholdt et område på 1900 kvadratmeter omkring Kunstsmedjen til at eksperimentere og lave midlertidige aktiviteter.

Tilbage er der 2700 kvadratmeter øst for Rabalderparken, 2450 kvm hvor Råstof Roskilde i dag har øvelokaler og 800 kvadratmeter ved Bifaldet op ad Havsteensvej.

I alt er der 32.000 kvadratmete tilbage ud af hele Musicons samlede udviklingsområde på 250.000 kvadratmeter.

Forventningen er, at de tidligst bliver solgt grunde igen i 2022.

Ny model

Pengene skal gå til at udvikle en model, der gør det realistisk at udbyde kommunal jord til små private boligprojekter i tæt bebyggede områder. Formålet med ordningen er genstarte måden at tænke og bygge boliger, så de i højere grad afspejler samfundets udfordringer og de lokale forhold.