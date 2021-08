Partierne i Roskilde Byråd forhandlede to dage på rådhuset ved Køgevej, før et stort flertal nåede frem til et forlig om budgettet for næste år. Fra venstre ses Jeppe Trolle (R), Anna Bondo (El), Tina Boel (SF), borgmester Tomas Breddam (S), Jette Tjørnelund (V), Lars Lindskov (K) og S-ordfører Gitte Kronbak.

Send til din ven. X Artiklen: Seks partier enige om forlig: Nyt budget uden besparelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seks partier enige om forlig: Nyt budget uden besparelser

Roskilde - 31. august 2021 kl. 22:15 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Efter næsten 24 timers forhandlinger blev seks partier, der i alt repræsenterer 27 ud af Roskilde Byråds i alt 31 medlemmer, tirsdag aften enige om kommunens budget for næste år i 2022.

Forligspartierne er Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, De Konservative, SF og De Radikale, mens DF og Liberal Alliance valgte at stå udenfor.

Forligets vigtigste punkt er, at der i 2022 bliver balance og ikke nogen besparelser i kommunens driftsbudget. Især Enhedslisten og SF var tilfredsen med denne del.

Til gengæld er anlægsbudgettet heller ikke så ambitiøst, som bl.a. Venstre og Konservative havde ønsket, og kassebeholdningen øges heller ikke ud over de planlagte 300 mio.

Den stærkt omdiskuterede stibro over motorvejen fra Musicon og til Dyrskuepladsen, bliver på ny udskudt, så arbejdet med den tidligst starter i 2023.

Stolt borgmester Borgmester Tomas Breddam (S) var stolt, da han på rådhusets centralforvaltning i den gamle amtsgård kunne præsentere forliget.

For ham har det stor betydning, at han op til det kommende kommunevalg har demonstreret, at han evner at stå i spidsen for et så bredt samarbejde i byrådet.

- Vi har lavet et budget uden så meget spræl, fordi kommunens ansatte nu efter de mange anstrengelser med corona har brug for en periode med arbejdsro.

- Næste år bliver der overhovedet ingen besparelser, som vi har haft i år, og samtidig skal budgettet ende med et stort nul i balancen mellem udgifter og indtægter. Vi har brug for en periode, hvor vi finder frem til, hvordan indsatsen kan forbedres bl.a. i forhold til de ældre og unge med særlige problemer, forklarede han.

Kunstbaner og klasser Socialdemokratiets gruppeformand og ordfører Gitte Kronbak fremhævede, at der i det nye budget trods alt var blevet råd til nogle forbedringer med nye anlæg. F.eks. en ny kunststofbane i Himmelev, bedre boliger til særligt udsatte, og flere klasselokaler til Vindinge Skole, der har et stærkt voksende børnetal.

Venstres leder Jette Tjørnelund medgav, at det var et lidt kedeligt budget, hvor der ikke var blevet råd til nye initiativer, som hun gerne havde set.

- Men nu får vi en konsolidering af kommunens økonomi, som er afgørende for os.

Tjørnelund pegede også på, at der kommer en ny børneinstitution til Jyllinge, hvor behovet længe har været meget stort, efter at mange nye børnefamilier er flyttet til området.

Den Konservative Lars Lindskov ville gerne have haft 'mere dynamiske investeringer' til erhvervsliv og turisme, men var dog tilfreds med, at det nuværende niveau var blevet fastholdt.

Han havde også ønsket en større rolle til private virksomheder i kommunens aktiviteter, men det var ikke muligt at komme igennem med det rent politisk under det nuværende flertal.

- Men vi kom igennem med en øget indsats på ældreområdet med indsats mod ensomhed og forebyggende hjemmebesøg. Vi er også tilfredse med at stoppe de tilbageværende besparelser, så der kan blive flere 'varme hænder' på dette område.

Besparelser stoppet Enhedslistens nye leder i byrådet, Anna Bondo, der for første gang havde en hovedrolle i budgetforhandlingerne, var især glad for, at de automatiske besparelser år efter år på alle områder nu blev stoppet.

- Her er den vigtigste grund til, at vi efter flere år udenfor på ny er med i et budget i Roskilde, forklarede hun.

- Flere af vore sociale områder for de ældre, for udsatte unge og andre steder har været kraftigt underfinansieret i flere år. Nu kan vi forhåbentlig tage endnu flere skridt til at rette op på det, sagde hun.

SF's leder Tina Boel lå meget på den samme linje og takkede de øvrige partier for et godt og konstruktivt forhandlings-klima.

- Vi er b.la. tilfredse med, at de statslige penge til bedre bemanding i børneinstitutionerne nu også kommer helt ud til pædagogisk personale, hvor det foregår, forklarede hun.

Radikal brobygger Jeppe Trolle (R) mente, at han havde spillet en vigtig rolle som brobygger i forhandlingerne.

- Alle siger, de er grønne, men vi har været med til at fastholde miljøvenlige initiativer her i kommunen.

Op til det kommende valg er Trolle gået i valgalliance med Venstre og Konservative, og derfor havde han undervejs mærket kold luft fra sine tidligere tætte partnere, både hos SF og Enhedslisten på venstrefløjen samt borgmester Breddam.

Men han mente dog, at situationen var blødt op undervejs, så tilliden nu var genetableret.

Trolle var glad for, at broen fra Musicon, der efterhånden har været på budgettet i mange, kun er udskudt og ikke opgivet.

- På den led er vi Radikale også brobyggere, konkluderede han.