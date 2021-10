Vandværkerne er alvorligt bekymrede for kvaliteten af vandet. De indkalder nu til borgermøde/vælgermøde om emnet. Det er nu på mandag. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Seks vandværker sammen om borgermøde: Vi skal redde vores drikkevand nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seks vandværker sammen om borgermøde: Vi skal redde vores drikkevand nu

Roskilde - 05. oktober 2021 kl. 15:34 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Grundvandet i store dele af den nordlige del af Roskilde, nærmere bestemt Jyllinge, Gundsømagle og Østrup Holme har været under pres fra forurening i årevis, uden at der er sket noget.

Det vil seks af områdets vandværker nu have lavet om på go første skridt er et borgermøde om sagen, som finder sted mandag, den 11. oktober i Jyllingehallerne.

58 procent af de danske grundvandsboringer indeholder pesticidrester. Det er en alarmerende stigning på 30 procent på kun to år.

- I Roskilde Nord oplever vi tilsvarende problemer og har brug for politikernes opbakning til at beskytte vores lokale grundvandsboringer. Årsagen er simpel. Grundvandet i vores område er presset af stigende mængder forurening med pesticider, der siver ned gennem de forholdsvis tynde lerlag og ender med at blive pumpet op og via vandværkerne komme ud af vores vandhaner som en del af drikkevandet, siger Erik Krøll, formand for Værebro Vandværk.

Forurenet af pesticider

På Værebro Vandværk, der er et af vandværkerne i samarbejdet, har man for eksempel etableret en ny vandboring, der skal erstatte en boring på selve vandværksgrunden, som desværre er forurenet af pesticider, der blev brugt for mellem 20 og 25 år siden.

Kommunerne Roskilde, Egedal og Frederikssund var opmærksomme på problemerne i Værebro allerede i en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i januar 2011, men der er intet sket i de 10 år siden da.

- Det her problem går på ingen måde væk af sig selv - snarere tværtimod. Vandet i vores haner er rent nok lige nu, men det bliver det ikke ved med at være. Nogle steder fortynder man allerede vandet med vand fra andre værker, men det holder jo ikke i længden. Hvis vi skal undgå at nå et punkt, hvor vores børn og børnebørn er nødt til at få renset deres drikkevand eller sågar købe det på flaske, så er det nu, vi skal agere« fastslår Erik Krøll, der er formand for Værebro Vandværk.

Formand holder oplæg

Til mødet mandag deltager intet mindre end otte lokalpolitikere fra Roskilde Kommune og det begynder klokken 19.00. Mødet forventes afsluttet klokken 21.45.

De otte deltagere er Claus Larsen (S), Jette Tjørnelund (V), Lars Lindskov (K), Karsten Lorentzen (DF), Torben Jørgensen (SF), Lars-Christian Brask (LA), Jeppe Trolle (R) og Anna Bondo Nielsen (EL).

Faktisk er der ni politiske deltagere, men formanden for klima- og miljøudvalget, Karim Arfaoui, som træder ud af kommunalpolitik ved valget til november. Karim Arfaoui er sat på som en af fem faglige oplægsholdere, da han til daglig er specialkonsulent i HOFOR.

De seks vandværker som er gået sammen i kampen for at sikre renere drikkevand er: Kastaniehøj, Gundsømagle, Jyllingehøj, NordmarkenVand, Værebro og Jyllinge.