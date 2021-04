Seks partier sagde nej til jorddeponi mellem Svogerslev og Roskilde, spørgsmålet er, om det med den gældende lovgivning bliver andet end en udsættelse af de uundgåelige. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Seks partier siger nej til jorddeponi, kun V undlod: Hvad koster det? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Seks partier siger nej til jorddeponi, kun V undlod: Hvad koster det?

Roskilde - 14. april 2021 kl. 06:52 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Der kommer ikke et stort jorddeponi-projekt mellem Svogerslev og Roskilde - lige med det samme.

Der var nemlig et overvældende politisk flertal for at sige »nej tak« til projektet, da det her til formiddag blev behandlet i klima- og miljøudvalget.

Allerede i går kunne DAGBLADET fortælle, at det trak i den retning og nu er der altså slået søm i.

Socialdemokratiet, De Konservativ, De Radikale, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten står sammen om at sige nej til, at der må laves et stort jordforbedringsprojekt på arealer nord og syd for Holbækvej og dermed er pinen om ikke andet trukket ud, for med de nuværende regler for jordforbedringsprojekter, så gør hverken landmanden eller firmaet, som skal leverer de mange kubikmeter jord, tilsyneladende noget forkert.

- Vi er helt klar over, at beslutningen er kontroversiel. Vi vil have prøvet af hvor meget vægt, der i den gældende lovgivning lægges på landskabsværdier og naturværdi. Bliver vores nej omgjort i en eventuel klagesag, så har vi sat fokus på en problemstilling og givet et konkret eksempel på en lovgivning vi mener bør laves om, og det vil vi alle gøre vores partifælder på Christiansborg bekendt, siger formand for klima- og miljøudvalget, Karim Arfaoui.

V spørger: Hvad koster et nej? Kun Venstre var ikke klar til at tilslutte sig et nej, men tog i stedet forbehold.

- Jeg kan sagtens se alle de problemer det her projekt giver, fordi det er så tæt på byen, men jeg må også holde fast i, at vores forvaltning fortæller os, at hverken landmand eller virksomhed overtræder den gældende lovgivning. Når jeg så spørger forvaltningen på mødet hvilke økonomiske konsekvenser det får for kommunen at sige nej her, og jeg ikke kan få et svar, så bliver jeg nødt til at tage forbehold. At træffe en beslutning uden at kende de økonomiske konsekvenser finder jeg faktisk er lidt letsindigt, siger Marianne Kiærulff (V).