Roskilde Sejlklub råder blandt andet over fire J22-både, der bruges til matchrace og triple race - og i forbindelse med undervisning af skoleelever. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Sejlklub har kurs mod fornem pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sejlklub har kurs mod fornem pris

Roskilde - 21. februar 2020 kl. 19:42 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle af landets mest talentfulde sejlere er fra Roskilde, og de har hyppigt pokaler med hjem fra alverdens kapsejladsbaner. Men nu har selve klubben også mulighed for at vinde hæder.

Læs også: Prisregn over de frivillige

Roskilde Sejlklub er nemlig nomineret til at blive årets klubudviklingspris, som uddeles hvert af år Dansk Sejlunion. Nomineringen kommer oven i, at klubben blev tildelt Rosklilde Kommunes foreningspris sidste år.

Dansk Sejlunions pris tildele klubber eller personer, der har gjort sig bemærket ved at tage nye initiativer og sat nye skibe i søen, og klubbens formand, Normann Sloth, er både glad og stolt over, at Roskilde Sejlklub er blandt dem, sejlunionen har valgt at nominere.

- Det er et udtryk for, at der er mange ting, der er blevet indfriet i klubben i 2019. Ud over at basis er i orden, har vi lavet nogle ting, som har rakt ud over vores egne medlemmer og skabt noget nyt for lokalsamfundet, siger Normann Sloth.

Ud på fjorden Han gætter på, at en af grundene til nomeringen er sejlklubbens forsøg med at flytte skoleundervisning ned på havnen og ud på fjorden.

- I Åben Skole har vi inviteret skoleklasser og deres lærer ned i skoletiden, og så har de kunnet lære noget om, hvordan en båd, der er lavet af jern, kan flyde, og hvordan den kan sejle fremad. Den er en praktisk måde at lære noget om naturfag - og så er de selvfølgelig også kommet med ud at sejle, siger Normann Sloth.

115 år på vandet Roskilde Sejlklub er allerede blevet kåret som ungdomsvenlig klub, og den står for en masse kulturarrangementer, som har stor tilslutning og formår at samle mange sejlere. Det er også med til at skabe et sammenhold, som er vigtigt for en velfungerende klub.

- Det er fedt at se, at vi også har seniorer, som ellers ikke sejler mere, som bliver ved med at være medlemmer af klubben. Det er udtryk for, at vi har et fællesskab, siger Normann Sloth.

Han er meget tilbageholdende med at tage æren for nomineringen, for han har kun været formand for den 115 år gamle klub i et år.

Han ser nomineringen som et resultat af et stykke arbejde, der har været gjort i mange år.

Klubben er i en rigtig god gænge med god økonomi, et stigende antal medlemmer og stadigt flere aktiviteter, blandt andet sy- og splejseværksted og virtuel sejlads.

Og så gør det heller ikke noget, at det går forrygende ude på vandet, hvor juniorsejlerne har været med til sejle bronzemedaljer hjem ved VM i matchrace, og hvor klubben igen er at finde i sejlsportsligaens første division.

Giv din stemme Om der også venter en pris for at være årets udviklingsklub, bliver afsløret om en måneds tid.

- Det er et flot selskab, vi er kommet i sammen med de andre nominerede, men selvfølgelig vil vi gerne vinde prisen! Det afhænger blandt andet af, hvor mange stemmer vi får. Det er ikke det eneste, der afgør det, men det er noget, som Dansk Sejlunion lægger vægt på, fordi det er med til at vise, om man har lokal opbakning, siger Normann Sloth.

Med prisen følger 20.000 kroner, og hvis man vil hjælpe Roskilde Sejlklub til at vinde både hæderen og pengene, kan man deltage i afstemningen ved at klikke her: https://sejlsport.wufoo.com/forms/klubudviklingsprisen-2020/

relaterede artikler

Sejlklub er ungdomsvenlig 18. april 2019 kl. 17:51