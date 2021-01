Sejlklub flyder ind i 2021 på donation på 200.000 kroner

Jyllinge Sejlklub har netop holdt indvielse på deres nye flydebro. Det skete ved en af klubbens koldtvands-workshop for kajakroere.

Roskilde - 01. januar 2021 kl. 08:34 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Med 15 år på bagen var flydebroen ved Jyllinge Sejlklub ved at være udtjent. Den har nemlig stået ude i al slags vejr i alle årene.

Jyllinge Sejlklub var så heldige, at Danmarks Idrætsforbund og DGI godt kunne se, at en sejlklub uden flydebro ville være udfordret, så de to store organisationer fandt 200.000 kroner i deres foreningspulje som årligt uddeler 44 millioner kroner på landsplan og så var vejen banet for en ny flydebro.

- Flydebroen betyder rigtig meget for vores forening. Det er jo her, alle med joller på land og alle vores over 200 kajakmedlemmer stævner ud fra, når de skal på vandet. Men den bruges også af rigtig mange andre lokale. Om sommeren er der mange svømmere og i det hele taget badegæster, som bruger den, så den gavner også bredt i lokalsamfundet, siger formand for Jyllinge Sejlklub Kristian E. Bergen.

Broen er netop blevet indviet. Og dens ankomst var lidt en overraskelse.

- Der var aftalt alt om levering og opsætning, men det gik lidt i vasken, og da så et af vores medlemmer var forbi en morgen, fik jeg en besked om, at nu var broen ankommet og sat op. Det var nærmest sket over natten, siger en glad formand.

Jyllinge Sejlklub undgik at skulle have penge op af lommen til den nye bro ved at sælge den gamle.

- Den gamle flydebro fik vi lidt penge for ved at sælge den til en privat, som med noget indsats sikkert kan få nogle år ud af den et andet sted, siger Kristian E. Bergen.

Den nye flydebro ligner i øvrigt til forveksling den gamle bro.

- Det nye ved den nye bro er, at den kan holde en del flere år end den gamle, men det er vi også vældig glade for, siger formanden.