Se, uden hænder: Studerende laver selvkørende bil

Roskilde - 09. juli 2020

»Se mor, uden hænder!« er en sætning mange af os har sagt, da vi endelig - efter mange skrabede knæ - havde lært at køre på cykel uden hænder.

Studerende fra DTU har taget sætningen til det næste niveau. Resultatet af deres anstrengelser præsenterede de onsdag på Roskilde Racing Center. På gokartbanen triller et bil-lignende køretøj afsted med 15-20 kilometer i timen. Der sidder en mand bag rattet, men hænderne har han foldet over brystet. Bilen kører selv.

På toppen af bilen sidder en lasersensor og skanner »vejen« foran bilen. Det er sådan, bilen »ser«.

- Den kan skelne mellem jævn og ujævn, og vi har så skrevet koden, der gør, at den ved, at den skal holde sig på de jævne flader, forklarer Mads Dahl Larsen, som læser til elektrotekniker med speciale i robotteknologi.

- Vi har de værst tænkelige forhold i dag, så vi får virkelig testet, om det, vi har lavet, virker, siger han og peger på græsset rundt om banen.

- Det er lige blevet klippet, så for laseren er der ikke den store forskel. Det er rimelig jævnt alt sammen, forklarer han.

Det er da heller ikke ligefrem en Kevin Magnussen-linje, bilen laver rundt i svingene, men den holder sig på banen, og det er rigeligt til at begejstre de studerende, som er med i DTU Roadrunners, som gruppen kaldes.

Hvert år udvikler nye hold studerende på bilen, som skal deltage i det prestigefyldte Eco-Marathon. Løbet har to afdelinger, og et af målene er at køre så langt som muligt på en enkelt liter brændstof - typisk bioethanol. Det andet mål, som de studerende har arbejdet intenst med i år, er at gøre bilen selvkørende.

Covid-19 har dog aflyst al konkurrence. Alligevel er der blevet knoklet, og DTU-drengene havde et sandt es i ærmet, for opgaven bestod i at kunne få en bil bygget af studerende til at køre autonomt på en bane med bander.

- Vi har »snydt« lidt og skabt en bil, der allerede kan køre uden bander. Det er vi rimelig stolte over, lyder det fra Tobias Grønne, som har kørt en tur i bilen.

- Det gælder jo om, at vi rykker os. Der var ingen ide i at stille op og gøre det, vores hold gjorde sidste år. Det gælder jo om at skubbe teknologien og vores egen viden videre, så vi arbejder frem mod en selvkørende bil, siger han.

Holdet har i år været ledet af ph.d. Henning Sihøj.

- Det gælder jo hele tiden om at give de studerende udfordringer, så de får gjort sig klar til enten forskning i verdensklasse eller et arbejdsmarked, som hele tiden vil være på forkant af udviklingen. Og man kan sige, at ved at vi skubber vores studerende, så er vi også med til at rykke den udvikling, andre tekniske universiteter skal igennem, siger han.

Og svaret på spørgsmålet om, hvornår vi har selvkørende biler?

- Det er jo ikke så let at svare på. Det er jo ikke sådan, at vi går fra ingenting i dag til alting i morgen. Gradvist ser vi jo teknologien i bilerne, fx det med at vi nu har en teknologi, som kan holde bilen til at køre mellem striberne i vejsiderne, siger Henning Sihøj.

DTU Roadrunners er blandt de bedste universtetshold i verden, og hele 12 gange siden 2005 har universitetets studerende kunnet løfte pokalen ved Eco-Maraton. I 2019 satte holdet endda verdensrekord ved at opnå en brændstofeffektivitet på 665 kilometer per liter.