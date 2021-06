Svømmeren Julie Kepp Jensen fra A6 Swim fik overrakt DAGBLADET Roskildes Ærespokal af redaktionsleder Lars Ahn Pedersen. For fire år siden fik hun DAGBLADET Roskildes Ungdomspokal og er ene om at have vundet begge pokaler. Julie har opfyldt OL-kravet, men venter stadig på at få bekræftet sin udtagelse. Foto: Mie Neel

Se modtagerne: Idrætspriser uddelt med fire måneders forsinkelse

De skulle have været uddelt i februar, hvor Roskilde Idræts Union plejer at holde årets store idrætsfest i Roskilde Kongrescenter. Den måtte aflyses af årsager, som de fleste nok kan gætte sig frem til, så i stedet blev det først torsdag aften, at det lykkedes at få gennemført uddelingen af årets idrætspriser.

Roskilde Kongrescenter var droppet til fordel for Jyllinge Hallerne, og det var et bevidst valg fra idrætsunionens side. Ifølge formand Frank Veje Jakobsen var det ment som en provokation over for politikerne, som havde valgt at bruge kommunens idrætshaller til testcentre og vaccinationscentre, så idrætsforeningerne havde svært ved at vende tilbage, da de fik lov at genoptage træningen.