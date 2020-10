To af en slags: Ejendomsmægler Jesper Nielsen åbner filial i Roskilde. Det er fagfællen Laura Heideby, der står for udlejningen af lokalet i Sankt Ols Gade 13.

Se hvor kendt TV-mægler rykker ind

Claus Lind og Nygaard Rideudstyr har forladt adressen i Sankt Ols Gade 13 efter et års tid - heraf adskillige måneder uden at have betalt husleje.