Se film og billeder: Juletræ på Stændertorvet

I fraværet af optog og Svogerslevnisserne var den sangglade børnehave fra Bredgade heldigvis til stede som det festlige indslag på denne milde tirsdag 17. november i let støvregn og 9 graders varme. Børnene kom med hjemmelavet og vejrbestandig julepynt, som de hængte på træet efter at have danset og sunget en række af julens sange.