Se de vilde billeder af den brændende »vulkan«

- Det var naturligvis mit signal til at komme af sted med dronen, og jeg nåede det lige i skumringen. Jeg kunne godt fornemme, at det var en speciel aften. Hvis det bliver for mørkt, så flyver dronen, jeg har, simpelthen ikke, forklarer han.

- Jeg synes selv, at billederne er blevet helt vildt flotte. Det er min hobby, så jeg er altid rigtig glad, når noget lykkes godt, og folk kan lide det. Jeg tager også tit til Boserup, fjorden eller Hedeland for at skyde billeder, og her i Vindinge kontakter folk mig af og til for at få skudt et billede af deres hus, hvis de har bygget om fx. Så hygger jeg mig med det, fortæller han.