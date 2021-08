Se billedserie Forskellige lokale musikere gik på scenen i løbet af dagen til Kløver Festival. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Se billederne: Vådt vejr og våde varer til Kløver Festival

Roskilde - 29. august 2021 kl. 16:12 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

»The show must go on« lyder det velkendte ordsprog nu engang, og det blev holdt i hævd lørdag, hvor der på trods af nedbør blev skabt en god fest til Kløver Festival i Assendløse. Det betød levende musik i løbet af hele dagen, som altså dannede rammen for den første udgave af arrangementet nogensinde.

- Regnvejr sætter bare lidt en dæmper for alt. »Gider vi virkelig?« tror jeg, at folk tænker, inden de tager af sted. Men dem, der er her, hygger, og jeg er så glad for, at vi har et telt, folk kan være i. Det har gjort en stor forskel, siger arrangør Carina Clayton.

I teltet kunne de musikalske hovednavne Jakob Sveistrup og Nikolaj & Piloterne høres, mens der var mulighed for at opleve mere musik på den akustiske scene, hvor blandt andet et boyband, et ægtepar og ung pige optrådte. De var endda alle lokale artister.

- Min mand er musiker selv, så han tænkte, at vi lige skulle have lidt i pauserne. Så det er bare for at give lidt mere musik. Og for at sige, at vi også selv kan lidt herude, forklarer Carina Clayton.

Glad arrangør trods alt Forfriskningerne stod Madsen's Diner, Orientalsk Express og Kjærs Kager for, mens Viby Fadølsudlejning på en regnvåd dag leverede de våde varer. Derudover var der også blevet plads til tre boder med brugskunst.

Festlighederne udspillede sig på en mark, der til dagen var blevet omdannet til festivalplads, men der har været mange mindre bump på vejen, inden det lykkedes Kløverfestivalen at spire. Blandt andet endte festivalen med at foregå samme dag som Viby Høstfest.

- Det var fjollet. Jeg havde simpelthen ikke tænkt tanken, at høstfesten lå der. Men vi snakkede sammen, og alt er fint, så der er ingen sure miner, siger Carina Clayton.

Arrangøren ville også gerne have haft solgt flere billetter til arrangementet, der samtidig samlede ind til Fibromyalgi- & Smerteforeningen, men hun var på selve dagen glad for at nå i mål med en solid fest.

- Jeg havde håbet på mere, men vi valgte simpelthen at sige: »Nu gør vi det«. Nu skulle det prøves af, og vi har været undervejs så længe - fra tanke til handling er der godt nok gået nogle år. Så ser vi, hvordan det løber af, og dem, der er her, giver den gas, så det har sgu været fedt, siger Carina Clayton.

Dermed er det heller ikke umuligt, at det igen vil være muligt at besøge Kløver Festival engang i fremtiden.

- Vi er et lille lokalsamfund herude, og det er første gang, at det her er lavet. Så hvorfor ikke? Nu skal vi lige i gang første år, og forhåbentlig bliver det spredt, at vi har haft en fest, siger Carina Clayton.

