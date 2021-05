Se billedserie Hop! Den ny skatepark blev fredag eftermiddag ved Lindebjergskolen i Gundsølille. Foto: Jens Wollesen

Se billederne: Unge skatere fik opfyldt deres hede ønske

Roskilde - 21. maj 2021 kl. 19:33 Kontakt redaktionen

Et brændende ønske gik fredag eftermiddag i opfyldelse, da Gundsølille Skatepark blev indviet ved Lindebjergskolen.

Tre unge skatere fra byen, Oskar Dall-Wanned Petersen, Jeppe Nielsen og Oskar Steen, blev trætte af, at de skulle tage bussen til Roskilde, hver gang de ville køre på skaterampe, så i sommeren 2019 indsamlede de 246 underskrifter for at få en skatepark i Gundsølille.

Ågerup og Omegns Landsbyråd gik videre til Roskilde Kommune med drengenes ønske og fik bevilliget 168.000 kroner til projektet fra »Kom ud og leg«-puljen.

Landsbyrådet fik tilladelse fra skolen til at anlægge banen på dens område, og så var det planen at få produktionsskolen Base 4000 - i dag FGU Roskilde - til at bygge ramperne som led i undervisningen.

Det blev ikke til noget, delvist på grund af corona, men i stedet sprang den lokale, unge tømrer Hamodi Al-Natur til og fik bygget ramperne. Derudover har en lang række frivillige været med til at få gjort skateparken færdig.

Anlægget består af en halfpipe, to quarterpipes, en box, et hop og to små rails. Der er anvendt 262 kvadratmeter kraftig krydsfiner og 85 liter maling.