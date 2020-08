Se billederne: Stor bisværm fjernet fra træ i gågade

Se billedserie Folk fik travlt med at komme væk, da biavler Lene Gram-Hansen og hendes mand Allan Hansen fik fjernet en stor bisværm fra et træ i Skomagergade i Roskilde. Foto: Kim Rasmussen

Roskilde - 19. august 2020 kl. 11:02 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kæmpestor bisværm i træet ud for Peter Beier Chokolade i Skomagergade i Roskilde har de seneste dage vakt bekymring blandt butiksejerne og fodgængerne i gågaden - især da de mandag begyndte at sværme i stort antal omkring træet. Tirsdag eftermiddag ankom biavler Lene Gram-Hansen og hendes mand Allan Hansen fra Buesøvej for at fjerne bisværmen.

- Ja, det var en relativt stor familie, siger Lene Gram-Hansen med et grin, da DAGBLADET får fat i hende.

Bisværme opstår som regel af to årsager. Tidligt på året skyldes det typisk pladsmangel i bistaderne, der får bierne til at flyve væk i håb om at finde et andet sted at være, men på denne tid af året er årsagen, at de er sultne.

- Det skyldes formentlig, at nogen har været lidt for grådige, da de tog honning fra bistaden. Man skal huske at efterlade lidt til de små bier, så for det er deres vinterforråd, man tager. Så bierne har tænkt, at her gider de ikke at være, siger Lene Gram-Hansen, som også sidder i bestyrelsen for Gl. Roskilde Amt Biavlerforening.

Da bierne ikke flyver særlig langt, stammer de med stor sandsynlighed fra en bistade inden for en radius af et par hundrede meter. Allan Hansen fik bisværmen ned i en kasse ved at slå dem løs af træet, og bierne befinder sig nu hjemme hos ægteparret.

- Jeg har lige set til dem, og de er lidt hidsige. Vi er glade for at få dem, selv om de lige nu kun er en udgift, for det er først til næste år, at der er produktion i dem igen, siger Lene Gram-Hansen.

Der sidder stadig en mindre bisværm tilbage i træet, men den bør snart forsvinde.

- Bierne sidder omkring dronningen, og hende fik vi med, så inden for et par dage flyver resten væk, eller også dør de, siger Lene Gram-Hansen.

Modsat hvepse stikker bier kun, hvis de føler sig truet, så selv om det ser voldsomt ud med så mange bier på et sted, er de ikke så farlige.