Se billedserie For andet år i træk fik Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab afviklet den årlige fugleskydning i Håndværkerens have med forsinkelse på grund af corona. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Skydebrødre skulle bruge over 500 skud til fuglen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Se billederne: Skydebrødre skulle bruge over 500 skud til fuglen

Roskilde - 11. august 2021 kl. 13:33 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Det kan være sin sag at holde styr på en flok skydebrødre, som for de flestes vedkommende er selvstændige erhvervsdrivende til hverdag og derfor vant til selv at bestemme, hvad de laver.

Læs også: Fuglekonge hylder kendte arkitekter på sin skive

Men Bennie »Billedbutik« Hansen har efterhånden mange års erfaring i den disciplin, og han gjorde en ihærdig indsats for at sikre, at der blev afgivet skud i den rigtige rækkefølge og efter tidsplanen, da Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab tirsdag var samlet til årets fugleskydning - en tradition der går tilbage til 1787 i Roskilde.

Fugleskydningen plejer at finde sted i Håndværkerens have i Hersegade i starten af juli, men både i 2020 og 2021 har arrangementet måttet udskydes til august på grund af corona-pandemien.

Det var ifølge selskabets formand Carsten Helge Nielsen sikkert også forklaringen på, at kun 86 ud af de cirka 230 medlemmer deltog i årets fugleskydning. Sidste år deltog lige under 100, så der er stadig en del, som føler sig utrygge ved at være i større forsamlinger, lød hans bud.

Nyt blod Til gengæld kan Carsten Helge Nielsen glæde sig over, at der på årets generalforsamling i juni blev optaget fire nye skydebrødre.

- Vi er meget bevidste om, at vi skal have nye og yngre medlemmer med, hvis selskabet skal fortsætte med at eksistere. Sidste år fik vi endda et nyt medlem på 22-23 år. Men som mange andre foreninger har vi også sværere ved at finde frivillige, fordi folk har alt muligt andet, de også skal nå i deres hverdag, siger han.

Det bli'r i familien Til årets fugleskydning nåede der at blive afgivet 511 skud, før fuglen faldt til jorden, og statsautoriseret revisor Dan Rasmus Petersen kunne udråbes til fuglekonge.

Det var dog ikke på grund af hans egne skydeevner, da skydebrødrene skyder på hinandens vegne, så årets kongeskytte var Frank Binderup.

Dan Rasmus Petersen har dog selv tidligere prøvet at blive udnævnt til kongeskytte i 2010, og hans svigerfar Erik Tronborg Andersen blev fuglekonge i 2012. Frank Binderup blev i øvrigt fuglekonge i 2009. Klik her for årets skyderesultater

relaterede artikler

Hjemmeværnsorkester slår sig løs i park med Annette Heick 11. august 2021 kl. 09:39