Se billederne: Skate på to hjul

Se billedserie Det er længe siden, at Street On Wheels sidst blev holdt, men lørdag var der igen kørestole i Hal 12. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Roskilde - 28. september 2020 kl. 19:20 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen

Rampen virker mere stejl nu, end den gjorde da hun så den fra gulvet.

Birgitte Hanson står på kanten klar til at køre, hvis bare hun tør. Det er hendes første gang på en skaterampe - i hvert fald siden hun fik kørestol.

Til »Street on Wheels« er skatehallen Hal 12 forbeholdt kørestolsbrugere.

Det er første gang, Birgitte Hanson kører på skateramper, selvom det er fire år siden, hun første gang hørte, at man kunne skate i sin kørestol.

Hun var netop blevet rygmarvsskadet og havde ikke engang fået sig en kørestol, da hendes fysioterapeut fortalte om »Street on Wheels«.

- Jeg var lige blevet lam, og det hele var lidt voldsomt. Kørestolsskating stod ikke så højt på min to-do-liste, men nu er jeg her. Små skridt, siger Birgitte Hanson, der bor i Herlev.

Egentlig skulle Street on Wheels være blevet styret af en garvet kørestolsskater fra Tyskland, men corona forhindrede ham i at komme til Danmark. Der er stadig hjælp at hente, så kørestolene ikke vælter, og ingen kommer til skade. Foto: Anders Ole Olsen

»Hvor er det synd« »Street On Wheels« har været holdt i Hal 12 en håndfuld gange. Her kan kørestolsbrugere komme og prøve kræfter på de ramper, der normalt er er skabt til skateboards, rulleskøjter og løbehjul.

Det er Jesper Holck, der arrangerer kørestolsskate på trods af, at han ikke selv bruger kørestol, men elscooter. For han synes, det er vigtigt, at kørestolsbrugere oplever kørestolen som et redskab til noget sjovt og ikke kun som en begrænsning.

- Man får gjort kørestolen til noget aktivt, der kan en masse ting. Mange, især ikke-kørestolsbrugere tænker: »hvor er det synd«, men man kan en hel masse, siger han.

Jesper Holck tror, at især unge kørestolsbrugere kan få noget godt ud af kørestolsskate. Så kan de være med på ramperne, når deres venner skater eller står på løbehjul. Han håber, kørestolsskate bliver mere udbredt.

- Det kunne være rigtig fedt, hvis flere gik i gang med at gøre det rundt omkring, siger Jesper Holck.

- Jeg prøver lidt at køre rundt på scooteren, men jeg er ikke helt tryg ved det, tør jeg nok indrømme, siger Jesper Holck, der alligevel arrangerer Street on Wheels både i Hal 12 og rundt omkring i Danmark.

En fed følelse - Jeg er lidt nervøs for, at der sker mere med mig. Jeg synes, der er sket nok, siger Birgitte Hanson, der blev lam i benene efter en motorcykelulykke.

Alligevel er hun taget med til dagens skatekursus. Alligevel sidder hun på rampen, der virker så stejl. Bag hende står Henrik, Birgittes tidligere fysioterapeut og træner i »Street on Wheels«. Han sørger for, hun ikke vælter.

- Er du klar? Go!

Kørestolen tipper over kanten og triller ned ad rampen, hen over gulvet og op ad endnu en rampe. Udefra ser det ikke ret vildt ud, men det giver et sug i maven på Birgitte Hanson.

- Det er en fed følelse, siger hun lidt efter den første tur ned ad rampen.

Hun tror dog ikke, at det bliver hendes nye hobby. Til det er hun for nervøs, men hun er glad for at opleve, hvilke muligheder der er i en kørestol. Hun har både klatret, sejlet kajak og nu også skatet, selvom hun er lam.

- Godt nok er man begrænset, når man sidder i kørestol, men man kan rigtig meget. Det er bare på andre betingelser, men man får stadig et sus, siger hun.

Celia bruger slet ikke kørestol, men syntes, det lød sjovt og ville gerne prøve. Hendes far giver et skub, hvis rampen er lidt for stejl for de utrænede arme. Foto: Anders Ole Olsen