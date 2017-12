Se billederne: Så langt er Roskilde Badet nået

Hvis du står og tripper på dørtrinnet med badebukserne i den ene hånd og håndklædet i den anden, så kommer du til at stå der næsten seks måneder endnu. Det bliver nemlig først omkring 31. maj, at den første etape af det nye Roskilde Badet åbner.

- Forhåbningen er, at vi er klar med alle omklædningsrum inden Roskilde Festival, for der ved vi af erfaring, at vi har brug for alle de brusere, vi kan have kørende, siger halinspektør Peter Froh Petersen.