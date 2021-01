Se billederne: Så blev der tændt for Lysfesten

Årets Lysfest er i gang i Roskilde, men i stedet for en fyldt bymidte, aftenåbne butikker og en masse lysrelaterede aktiviteter, må publikum denne gang tage til takke med to store lysinstallationer og farverigt lys på bygningerne langs Kulturstrøget.

Til gengæld strækker Lysfesten sig over en uge frem for en enkelt aften, så der er rigelig med tid til at nyde lysshowet, der er tændt hver dag frem til fredag den 29. januar fra klokken 16 til 22. Et godt råd er dog først at gå ud efter klokken 17, hvor mørket er faldet på, hvis man vil have det fulde udbytte af Lysfesten.