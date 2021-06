Se billederne: Roskilde Festival fik åbnet Summer Days

Den er til lejligheden gjort større og er delt op i to sektioner, der hver kan rumme 500 gæster, som holdes adskilt under hele arrangementet. Hegnet mellem de to sektion er dog ikke højere end, at en nogenlunde adræt hækkeløber kan springe over det, så derfor står der vagter til at holde øje med, at det ikke sker, samt at publikum fra de to sektioner ikke kommer for tæt på hinanden.