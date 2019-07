Se billederne: Poul Krebs fik Byparken til at følge med

Se billedserie Poul Krebs var i højt humør, da han spillede til sommerens fjerde og sidste koncert i Byparken i Roskilde. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Roskilde - 31. juli 2019 kl. 05:14 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Poul Krebs er en høflig mand. Ved tirsdagens koncert i Byparken nåede han at præsentere medlemmerne af sit band ved navn flere gange undervejs, første gang allerede i andet nummer. Han fik desuden nævnt, at guitaristen i hans band, Rune Kjeldsen, stammer fra Lejre, og så han huskede at takke det lokale band B-siden, som stod for opvarmningen.

Den største tak gik dog til det talstærke publikum, som havde taget turen til Byparken, selv om DMI ellers havde gjort sit bedste for at få folk til at blive hjemme med varsler om regn. Men trods den mørkegrå himmel faldt der ikke en dråbe, og de mørke skyer havde desuden den virkning, at det var en af de sjældne byparkskoncerter, hvor man til sidst følte, at man var til en rigtig aftenkoncert.

- Vi vil gerne være jeres husorkester, sagde Poul Krebs til allersidst, og at dømme ud fra publikums reaktion syntes de ikke, at det var så dumt et forslag.

Det var tydeligt ud fra folks påklædning, at temperaturen var lavere, end den har været de seneste aftener, men derfor var det alligevel overraskende, at det tog lidt tid, før Poul Krebs for alvor fik varmet publikum op. Det var til dels selvforskyldt, for han holdt igen med hitsene i første halvdel af koncerten, hvor han blandt andet kunne fortælle, at han havde fået idéen til »Huset ved havet«, mens han holdt ferie, men havde vægret sig ved at skrive den, fordi han egentlig burde holde fri. Til sidst havde hans kone bedt ham om at gå ind og skrive sangen, så han kunne slappe af og holde ferie igen bagefter. Forhistorien til »Johnny han var lige ved at blive sindssyg« var endnu længere, men det var til gengæld den sang, der endelig fik sat gang i publikum og fællessangen. Derefter fulgte de gamle kendinge som perler på en snor: »Sådan nogen som os«, »Morrison, Dylan og Elvis« og de to ekstranumre »La' mig følge med« og »Morgendagens tåber«.

Arrangørerne Gimle og Roskilde Kommune kan også se tilbage med tilfredshed på sommerens fire byparkskoncerter. Gimles leder Lars Sloth havde på forhånd spået, at de fire navne, Birthe Kjær, Østkyst Hustlers, Pernille Rosendahl og Poul Krebs, hver ville kunne trække 8-9000 tilskuere, og det kom til at holde stik. Koncerterne med Poul Krebs og Østkyst Hustlers var de bedst besøgte og blev formentlig set af omkring 10.000, mens der var færrest til Pernille Rosendahl, som dog stadig tiltrak et antal, der i et andet år ville have været det næsthøjeste.

Fra scenen blev der i hvert fald lovet, at byparkskoncerterne ville vende tilbage til næste år, omend det nok ikke kan lade sig gøre at stykke et lige så slagkraftigt program sammen igen. Det er ikke hvert år, at det er muligt at booke fire så store navne, og det betød, ifølge Lars Sloth, at der mod sædvane ikke blev plads til et navn til det helt unge publikum, som for eksempel Marvelous Mosell sidste år. Så de unge har med andre ord noget til gode i sommeren 2020.

