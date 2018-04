Se billedserie Borgmester Joy Mogensen (S) gik på den nye rekreative sti i Viby sammen med sin forgænger, tidligere borgmester Poul Lindor, og begge havde fundet gummistøvlerne frem. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Se billederne: Nu kan de gå på vandet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billederne: Nu kan de gå på vandet

Roskilde - 06. april 2018 kl. 10:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke mange stier i Danmark, der har en 40 meter lang rist med vand under, som går gennem et rør under en jernbane.

Læs også: Ny rekreativ sti på vej

Men sådan en sti har de nu fået i Viby. Derfor kunne borgmester Joy Mogensen (S) og formand for klima- og miljøudvalget Karim Arfaoui (S) sammen med alle de andre fremmødte gå en tur på vandet, da de torsdag aften holdt officiel indvielse.

Stien går mellem Vestergade og Kildemosen og giver på den noget utraditionelle måde en ekstra mulighed for at komme på tværs af jernbanen. På længere sigt bliver stien et led i at få skabt en rekreativ forbindelse mellem Viby og Klosterskov.

Det har taget lidt tid for kommunen at få alt på plads. Der skulle nemlig både laves en aftale med betonvarefabrikken Concrete A/S om køb af arealet langs banen, og samtidig skulle Banedanmark give lov til, at stien må gå gennem viadukten under banen, der hvor åen løber.

Hvis man selv vil prøve stien, kan man starte ved Peder Syv Spejdernes hytte ved Vestergade, som til indvielsen stillede op med bålsuppe, saftevand og kaffe. Man kan også starte i Kildemoseparken ved legepladsen og gå lidt til venstre, inden man møder undergangen gennem viadukten.